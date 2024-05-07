【專家之眼】踐踏民意的台美經貿談判

上周五結束台美貿易倡議第二階段第二次實體談判，多數媒體將焦點集中在放寬萊劑交換我農產品輸美議題，筆者前文已經探究過該議題，本文不再贅論。另一項值得我們關注的是，美國如何利用國會以及利害關係人參與制度，提高對外談判的透明度。

行政院的新聞稿指出，此次美方除相關代表團來台參與會議之外，另有美國參眾兩院國會專業幕僚自行組成跨黨派觀察團，他們分別來自眾議院歲計委員會及參議院財政委員會，並利用此行與行政院經貿談判辦公室交換意見。

美國國會參議院與眾議院跨黨派組團專程至台北，關心台美經貿談判結果，美國貿易代表署即時向其通報談判進度，並與台灣的行政院經貿談判辦公室交換意見，雙方還就相關議題進行討論，讓美國國會代表得以掌握台美談判細節。

反觀，即使在台北進行談判，我國立法機關卻宛如置身事外，須待談完後一段時間，行政院才有可能至立法院報告，並提供不完備的資訊，立法委員無法掌握台美談判的具體內容，只能在簽訂後，擔任橡皮圖章，依據憲法第63條規定，交由立法院審議，只能選擇是否為其談判結果背書。

看看美國談判代表如何尊重美國國會觀察團，讓來台的國會代表徹底知悉台美談判的進度與相關問題，還可向台灣代表交換意見。美國提早在談判前就與國會溝通，並邀請關心談判的國會代表適度參與，讓其有表達意見的機會，提高談判後國會審查通過的機會。

行政院的新聞稿並指出，會議最後由台美雙方共同舉辦利害關係人座談，雙方聽取共約20多位團體代表闡述相關立場，為台美貿易協定提供具建設性的各項看法。美國USTR新聞稿也表示，美國貿易代表辦公室也主辦了一次利害關係人諮詢會議，作為其對透明度和強有力的外部參與的持續承諾的一部分。

美國對外談判時，相當重視民眾參與，建立公眾諮詢機制，遴選各界代表有一定的程序，並對外公告。事實上，2023年6月1日洽簽《台美21世紀貿易倡議》首批協定中的「第三章良好法制作業」即已將美國做法納入，明文要求應提供利害關係人就發布、修正或廢止法規提供書面建議以供考量的機會。

經貿辦總談判代表鄧振中在會後記者會中表示，我方也有舉派利害關係人，參與此次的利害關係人諮詢會議。惟其未公布出席會議的人員名單，更未公布這些人員的發言內容，無法知悉其是否有代表性，發言能否客觀表達利害關係人的意見。

本回合談判，無論是農業、勞工抑或是環境等議題，均對產業、規範、國人健康與就業市場等領域產生劇烈的衝擊，談判過程提高公眾參與有其必要性。

惟政府積極與美國國會代表團交換意見，卻未在第一時間同步將談判結果與過程，亦向立法院報告，如此差別待遇，可謂是藐視國會；行政院似又以取巧的方式，推派不具代表性的人士，擔任我方的利害關係人，參與相關會議，明顯違反台美簽訂的首批協定。

由政府獨斷決定談判內涵，與民進黨當年指責的「黑箱服貿協議」有何區別？