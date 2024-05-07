離開總統府後…李辦學校 扁被判刑 馬當教授組基金會

從1996年開始，中華民國在台灣舉行了第一次正副總統直選，時至今日，經歷了李登輝（左起）、陳水扁、馬英九，及蔡英文，共計四位總統。圖／聯合報系資料照片 民選以來卸任總統，成立「學校」培育人才有之，官司纏身、遭收押或判刑亦有之，境遇各不相同。

李登輝二○○○年卸任總統後，成立群策會、李登輝學校；二○○一年創立的台灣團結聯盟，李登輝儘管未入黨，仍被該黨視為精神領袖。李登輝還投身養牛產業，二○一七年成立源興居生技公司，培育「台灣和牛」，以其位在新北市三芝祖厝「源興居」命名為「源興牛」，由當時李登輝辦公室主任王燕軍執行培育工作。

二○○二年三月，當時台灣壹週刊引用國安局機密公文，指稱李登輝總統任內非法挪用國安局經費新台幣卅五億元設立祕密帳戶，引爆「國安密帳」一案。馬英九當選總統後，特偵組重啟調查，二○一一年以涉有侵占公有財物等犯嫌起訴李登輝、劉泰英；李登輝最終獲判無罪，劉泰英則遭判刑三年定讞。

前總統陳水扁在總統任內即成立「凱達格蘭學校」，培育多位國家與社會領導菁英，後來改隸凱達格蘭基金會；扁卸任前已爆發國務機要費等涉貪案，卸任後官司纏身，除國務機要費案，尚有洗錢案、龍潭購地案、台開公司內線交易案，部分案件並已判刑定讞。

陳水扁獲保外就醫後，除不斷被質疑違規活動踩司法紅線，立法院去年三讀通過選罷法擴大排黑條款，陳水扁更為愛子陳致中北上陳情，奔走於總統府、行政院及立法院之間；近年，扁不但活躍於社群網站，還接下廣播節目主持棒。

前總統馬英九卸任後，除了走訪民間、成立馬英九文教基金會，還擔任東吳大學嚴家淦法學講座教授；但他也涉入三中案成為被告，一審獲判無罪，仍在高院審理中。今年四月，馬英九訪問中國大陸期間，與中共總書記習近平「馬習二會」，再寫歷史。