聽新聞
test
0:00 / 0:00

離開總統府後…李辦學校 扁被判刑 馬當教授組基金會

聯合報／ 記者林銘翰侯俐安林河名／台北報導

從1996年開始，中華民國在台灣舉行了第一次正副總統直選，時至今日，經歷了李登輝（左起）、陳水扁、馬英九，及蔡英文，共計四位總統。圖／聯合報系資料照片
從1996年開始，中華民國在台灣舉行了第一次正副總統直選，時至今日，經歷了李登輝（左起）、陳水扁、馬英九，及蔡英文，共計四位總統。圖／聯合報系資料照片
民選以來卸任總統，成立「學校」培育人才有之，官司纏身、遭收押或判刑亦有之，境遇各不相同。

李登輝二○○○年卸任總統後，成立群策會、李登輝學校；二○○一年創立的台灣團結聯盟，李登輝儘管未入黨，仍被該黨視為精神領袖。李登輝還投身養牛產業，二○一七年成立源興居生技公司，培育「台灣和牛」，以其位在新北市三芝祖厝「源興居」命名為「源興牛」，由當時李登輝辦公室主任王燕軍執行培育工作。

二○○二年三月，當時台灣壹週刊引用國安局機密公文，指稱李登輝總統任內非法挪用國安局經費新台幣卅五億元設立祕密帳戶，引爆「國安密帳」一案。馬英九當選總統後，特偵組重啟調查，二○一一年以涉有侵占公有財物等犯嫌起訴李登輝、劉泰英；李登輝最終獲判無罪，劉泰英則遭判刑三年定讞。

前總統陳水扁在總統任內即成立「凱達格蘭學校」，培育多位國家與社會領導菁英，後來改隸凱達格蘭基金會；扁卸任前已爆發國務機要費等涉貪案，卸任後官司纏身，除國務機要費案，尚有洗錢案、龍潭購地案、台開公司內線交易案，部分案件並已判刑定讞。

陳水扁獲保外就醫後，除不斷被質疑違規活動踩司法紅線，立法院去年三讀通過選罷法擴大排黑條款，陳水扁更為愛子陳致中北上陳情，奔走於總統府、行政院及立法院之間；近年，扁不但活躍於社群網站，還接下廣播節目主持棒。

前總統馬英九卸任後，除了走訪民間、成立馬英九文教基金會，還擔任東吳大學嚴家淦法學講座教授；但他也涉入三中案成為被告，一審獲判無罪，仍在高院審理中。今年四月，馬英九訪問中國大陸期間，與中共總書記習近平「馬習二會」，再寫歷史。

國安局 李登輝 陳水扁 馬英九

延伸閱讀

日本自民黨青年局組團訪台 上五指山弔唁李登輝

馬英九：台灣非以色列 台海若戰爭美國也毫無保留挺？

藍質疑 賴清德下一步特赦陳水扁

傳扁朝大將羅文嘉、馬永成回鍋 藍委質疑：下一步恐特赦陳水扁

相關新聞

外交部喊告 徐巧芯：援助烏克蘭案非祕密

國民黨立委徐巧芯前天拿出文件，指我國援助烏克蘭專案透過第三方，將援助金額轉入烏克蘭，質疑外交部與捷克簽訂密約，有介入捷克...

新聞眼／事事皆密 人民只能蒙在鼓裡？

國民黨立委徐巧芯近來指控台捷合作援助烏克蘭，不但有圖利特定廠商之嫌，甚至還有可能間接介入捷克政黨政治。外交部昨天直指徐巧...

離開總統府後…李辦學校 扁被判刑 馬當教授組基金會

民選以來卸任總統，成立「學校」培育人才有之，官司纏身、遭收押或判刑亦有之，境遇各不相同。

卸任後扮二軌？ 蔡總統設國際智庫

蔡英文總統任期將屆滿，她前天出席小英之友會交流營時說，「今天不是畢業典禮，只是里程碑」，未來小英之友會將轉為公益性質。據...

怕影響議案表決 立委登太平島延到18日

立院外交及國防委員會召委馬文君原本預定本月十六日率國民黨及民眾黨立委登太平島，國防部昨稱已做好相關準備，不過，馬文君突然...

川普未表態挺台 「疑美論」是敵人製造的謊言

美國今年進入大選年，前總統川普多次被問及台灣問題，皆選擇拒答，不願正式表態。針對「疑美論」觀點，川普政府的美國駐歐洲安全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。