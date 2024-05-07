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柯建銘失言 藍轟下台 要賴清德道歉

聯合報／ 本報記者／連線報導
針對「四月三日是老天有眼，發生大地震」失言風波，民進黨立院黨團總召柯建銘昨公開道歉。記者黃義書／攝影
針對「四月三日是老天有眼，發生大地震」失言風波，民進黨立院黨團總召柯建銘昨公開道歉。記者黃義書／攝影

立法院司法及法制委員會昨天審查民進黨團國會改革版本時，民進黨團總召柯建銘突然語出驚人表示，國民黨團四月三日下午要硬幹國會改革法案審查時，「老天有眼，發生大地震，老天要救台灣民主」。此說引爆爭議，柯建銘隨後道歉，但國民黨要求柯建銘辭職負責，並要求民進黨主席賴清德出面向花蓮鄉親道歉。

昨天上午，藍綠雙方在立院司委會，為民進黨版本國會改革草案針鋒相對，柯建銘在程序發言時說，他當初就和國民黨籍召委吳宗憲說過，國會改革要開公聽會，逐條審查，吳宗憲皆回「我知道，你去和我們傅總召說一下」；柯建銘接著說，當國民黨團四月三日要硬幹時，老天有眼，發生大地震，老天要救台灣民主，審查於下午停下來，因為花蓮災情，國民黨團總召傅崐萁先走人，國民黨立委表決會輸一票，因此暫緩審查。

但柯建銘「老天有眼，發生大地震」一出口，在場譁然。傅崐萁重批，總統當選人賴清德應該為所屬政黨在立法院有這種黨鞭出面致歉，他也要對民進黨啃食人肉饅頭表達最強烈的譴責。

柯建銘昨下午舉行記者會道歉，他表示，花蓮大地震不只是花蓮的傷痛，也是民眾的傷痛，且民進黨團在災後馬上捐一百萬元，假如大家認為他在委員會的發言內容引起誤解或不舒服，他鄭重表示道歉；他也請大家不必再抹黑攻擊，因為他的意思是指國會改革法案能延後處理，可以好好開公聽會及審查。

不過，柯建銘除了道歉，還提到再次看到國民黨煞費苦心沒收一切，「你可以沒收憲法、國會、行政權，但你沒收得了民意嗎？」他更譴責民眾黨團總召黃國昌昨未出席是神隱，根本就是藍白合作、狼狽為奸。

國民黨副秘書長李彥秀表示，民進黨對國會改革可以有意見、杯葛，但不要踩在花蓮人的傷痛上；柯建銘的失言是對台灣人的羞辱，更是對人性最大的傷害，已不適任立委職務，並要求賴清德出面道歉。

花蓮昨有十六位議員不滿柯建銘言論，在議場與縣長徐榛蔚握拳怒喊「花蓮人你不憤怒嗎」，批評柯是在傷口上灑鹽。台北市長蔣萬安說，「政治與人性之間，我選擇人性」，這樣的話，對花蓮災民情何以堪，地震所帶來的悲劇，不應用政治語言消費。民進黨花蓮縣議員胡仁順也表示，縱使是敬重的同黨前輩，仍要大聲說「很遺憾、我們不能接受」。

國民黨 柯建銘 花蓮

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柯建銘失言...國民黨轟下台 並要求賴清德向花蓮鄉親道歉

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