【即時短評】賴清德政府「核去核從」從童子賢看風向？

準總統賴清德520即將就任，能源政策是否「蔡規賴隨」，備受關切。跟行政院長一職擦身而過的和碩董事長童子賢，近來多次提及自己核能主張；值得推敲之處是，據童所言，賴邀請他接任閣揆時，曾對童的主張表示「能不能就請你親自來執行」，讓人聯想，包不包括核電政策的改弦更張？

童子賢接受財信傳媒董事長謝金河專訪時直言，若不倚賴核電協助減少排碳，地球2050年無法達到淨零碳排；他具體主張核2、3廠延役，並引進芬蘭OL3新型核電廠，可為台灣帶來30%至32%的核能發電，且台灣平均電價馬上會下滑約30%。

台灣即將進入炎夏，對於近來飽受缺電、跳電、電價上漲之苦的民眾而言，童子賢這番話，馬上令人眼睛一亮，甚至覺得「消暑、安心」不少。尤其，他還強調，並非主張不要追求綠能，「綠能可以繼續建設，直到占發電至少20%」。

這套接近「以核養綠」的主張，已經不是童子賢首次提出。打從他被揭露曾獲賴清德邀請組閣之後，多次公開發言，都與核電政策建言有關。距520僅剩兩星期，與綠營關係良好的謝金河在電視專訪中讓童子賢大談能源主張，也讓人感受到對外釋風向的弦外之音。

童子賢除了是知名大型企業負責人，更是民進黨主席賴清德親邀的民進黨智庫「新境界文教基金會」副董事長。既是智庫要員，對於黨的政策，自然有建言角色。

賴清德即將就任總統，除了兩岸關係，能源政策亦屬重中之重。眾所周知，「反核」是民進黨「神主牌」，政策調整談何容易；但童子賢也自承，30年前自己就是熱心反核者，還把核爆視作「死神」、「洪水猛獸」，如今，為了地球排碳，他的看法已有改變。

童子賢的個人轉變，正好提供民進黨政策調整的論述基礎。他在謝金河專訪中拋出核2、3廠延役等「大膽建議」，雖表示未曾向賴清德提過，但「智庫副董事長」之議如果可行，身為智庫董事長的賴清德難道不應鄭重參考？

反核「神主牌」包袱確實不輕，但早在2018年「以核養綠」公投通過後，時任閣揆賴清德就表示「我是民主萬歲的人」，並遵照公投結果，送出電業法修正草案，廢除「2025非核家園」條文，證明賴也非鐵板一塊。可見，就算童子賢婉拒閣揆之邀，並不代表民進黨核電政策不能「大船轉彎」。