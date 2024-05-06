聽新聞
test
0:00 / 0:00
蔡總統盼亞堅會持續向國際傳遞台灣觀點 增國際能見度
蔡英文總統下午在寓所接見「亞太堅韌研究基金會訪團」表示，「亞堅會」是台灣第一個專注於公共政策研究的國際性智庫，當前面對威權主義的擴張，更需要亞堅會所搭建橋梁，持續向國際社會傳遞台灣觀點，也增進台灣在國際能見度。
她期盼隨著「亞堅會」持續擴大研究範圍，未來的台灣能夠在經濟、公共衛生以及永續發展等領域，汲取更多元的國際經驗，提升國家的韌性。
總統府發布新聞稿表示，蔡總統致詞表示，很高興再次見到基金會董事長林夏如，也非常歡迎美國維吉尼亞州前州長吉爾默（James S. Gilmore III），同時也是「美國駐歐洲安全與合作組織」前大使，再次造訪台灣。
蔡總統指出，訪賓們都是國際關鍵專業領域的重要代表，來訪象徵台灣和世界各國持續深化夥伴關係。今天上午亞堅會舉行第2屆年會，再次邀集來自國內外的各界領袖、專家以及公民團體代表參與國際論壇，期盼在國際局勢的變動下，為振興經濟和強化抗災韌性，共同尋求更多解方。
蔡總統感謝訪賓積極協助台灣加深與國際社會的連結，她說，亞堅會是台灣第一個專注於公共政策研究的國際性智庫，致力將台灣觀點延伸到亞太地區，乃至於全球重要國際場域，並且將國際視野帶回台灣。
總統提到，當前面對威權主義的擴張，台灣更需要亞堅會所搭建的橋梁，持續向國際社會傳遞台灣的觀點，也增進台灣在國際的能見度。她期盼隨著亞堅會持續擴大研究範圍，未來的台灣能夠在經濟、公共衛生以及永續發展等領域，汲取更多元的國際經驗，提升國家的韌性。
蔡總統說，相信在亞堅會的支持之下，台灣能和更多理念相近的國家攜手合作，共同促進全球的繁榮發展。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言