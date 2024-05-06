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柯建銘失言風波延燒！柯文哲親吐「在民進黨不是個案」

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柯建銘失言風波延燒！柯文哲親吐「在民進黨不是個案」

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲。記者余承翰／攝影
民眾黨主席柯文哲。記者余承翰／攝影

民進黨立法院黨團總召柯建銘今天失言，「老天有眼發生大地震」，民眾黨主席柯文哲表示，這樣的失言在民進黨不是個案，不論國民黨立法院黨團總召傅崐萁如何對抗民進黨，柯建銘的發言都不尊重台灣民意，台灣不是民進黨的私產，而是屬於所有人民。

立法院司法及法制委員會上午審查國會改革法案，柯建銘在程序發言時指出，他建議國民黨籍召委吳宗憲先辦公聽會、逐條好好審查，「好在4月3日老天有眼發生大地震，讓原先國民黨要硬幹的國會改革審查停下來，是老天要救台灣的民主。」

柯文哲晚間在臉書發文表示，面對台灣的民主化，民進黨有其功勞，但是就在執政之後，他們卻忘了初心，越來越傲慢，對於批評民進黨、意見跟他們不同的人，全部都被貼上「反民主」、「反台灣」的標籤，因此柯建銘的失言在民進黨其實不是個案。

柯文哲說，自己想要請教準總統賴清德、柯建銘，還有所有民進黨的朋友，「投給傅崐萁的花蓮縣民，是不是台灣人？」如果民進黨認為支持傅崐萁的就不是台灣人，那也沒什麼好談，但是相信不至於如此，所以不論傅崐萁如何對抗民進黨，今天柯建銘的發言都不尊重台灣民意，也不尊重台灣的民主政治。

柯文哲認為，台灣不是民進黨的私產，而是屬於所有台灣人民，不過賴清德也不用擔心，未來在國會一定居於劣勢，執政者做的對，民眾黨會支持；執政者做的不對，民眾黨就會反對，這才是監督的真意。

傅崐萁 柯建銘 民進黨

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