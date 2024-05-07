十大高聲量立委揭曉！4月好感度最高是「他」

立法院網路戰神有誰？

第十一屆立法委員，5月11日即將上任滿一百天，這一屆立委大致為兩類，分別是資深立委派以及網路明星派。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計整理最新十大人氣立委，其中國民黨立委徐巧芯以及傅崐萁位居聲量第一、二名，前者為網路明星派，後者為資深立委派，兩人都是屬於聲量很高，但好感度並不高。政治人物由於意識形態鮮明，容易擁有黑粉，因此普遍好感度不會超過0.5。中國文化大學廣告學系教授鈕則勳分析，立委聲量高多是議題使然，徐巧芯面對綠營圍攻，聲量高毫無懸念；傅崐萁議題主導能力強，跟民進黨總召柯建銘捉對廝殺相互拉抬聲量，加上中國行成果豐碩，運用國民黨總召職位幫自己鋪墊衝高聲量。

image source：立法院

No.10 王鴻薇｜好感度0.34

國民黨立委王鴻薇，連任五屆台北市議員，2023年順利當選立委，是藍營內揭弊形象鮮明的代表之一。她本會期進入財政委員會，關注台電虧損、電價上漲原因，相關發言受到網友關注。針對台灣各地近期多次發生停電，台電總經理辭職以示負責，但王鴻薇認為，死抱反核神主牌的人才該下台。有網友表示，「部長及董事長辭職該滾下台」、「現在辭職為高升作準備」。

在台電停電意外頻傳時，經濟部護航台電，於臉書發文指少數人滑著3C產品、使用便利電力，卻對台電酸言酸語。對此，王鴻薇也痛批，台電的說法擺明是不檢討自身能源政策，在檢討用電人，「台電竟然說得出這種話」。

No.9 羅智強｜好感度0.41

國民黨立委羅智強，從政至今，擔任過總統府副秘書長、台北市議員、到立法委員，現在被視為藍營戰將。他本會期進入司法委員會，推動國會改革法等全國矚目議案多次曝光，衝高網路聲量。他也關注國家通訊傳播委員會（NCC）組織法，針對7月底NCC將有4位委員任期屆滿，傳出世新大學傳播管理學系助理教授羅慧雯將接任委員，對此，羅智強質疑，羅慧雯具強烈意識形態，對於中天被關曾寫了一篇文章「新聞自由是什麼，能吃嗎？」的文章。

羅智強直呼「送走了一個陳耀祥，再來一個擁護民進黨關新聞台的」，強調關於NCC人事同意案，「一個都不會讓他們過！」。有網友表示，「支持委員～加油」、「委員好好監督這次提名的NCC委員加油」。

No.8 范雲｜好感度0.26

民進黨團國會改革版本屢遭國民黨團阻攔，最後在藍委席次優勢、民眾黨立委不參與表決下，以53比51票數封殺提案。民進黨立委范雲就走向民眾黨團總召黃國昌身旁，質疑「為何要幫國民黨」，黃國昌聞言後當場暴怒，並高分貝怒吼，「妳跑到我旁邊來吼什麼、混淆視聽」，還嗆「我有欠妳喔」，引發全場側目。有網友表示，「看到鏡頭就開始咆哮」、「政治攻防，各有盤算」。范雲因為與黃國昌起衝突，擁有聲量，但好感度是前十名聲量立委者中最低的，黃國昌則是擁有一批死忠支持者，所以正面聲量高、好感度比范雲高。

對此，中國文化大學廣告學系教授鈕則勳認為，范雲議題、空戰能力不強，因為范雲抓到裙腳效應，趁勢搭著黃國昌的聲量，所以聲量才會突然竄高，但應該只是短期的現象。

No.7 吳思瑤｜好感度0.26

藍綠立法院黨團多次因議案交鋒，民進黨團幹事長吳思瑤因為多次發言影響好感度，累積不少負面聲量，因此好感度與范雲並列最後一名。立法院審查國民黨團、民眾黨團提出的國會改革相關法案，民進黨團進行議事杯葛，提出包含變更議程與譴責案等多達44次阻撓。吳思瑤抗議司法委員會召委、國民黨立委吳宗憲主持議事不公，她質疑吳宗憲根本就不是召委，而是國民黨團總召傅崐萁的小弟，議事規則完全被踐踏在地，竟然還敢講國會改革。

最終在藍白人數優勢下，杯葛逐一被擋下，國會改革相關法案完成初審。對此，有網友表示，「停滯了許久，終於向前進了」、「人民的選擇是正確的，讓國民黨、民眾黨的委員們，把之前不好的內容，改掉」。

No.6 柯建銘｜好感度0.28

民進黨團總召柯建銘，是立法院最資深立委，已經連任十屆。這屆對民進黨團來說，有個棘手情況，因為國民黨為多數黨，加上有時候民眾黨不表態，讓民進黨在推動法案時常受阻。民進黨團總召柯建銘曾多次批評國民黨和民眾黨，影響好感度，累積不少負面聲量。他表示，藍白仗著國會多數，完全不管民意，可看見整個國家的軸線傾斜扭曲，包含藍白提出的國會改革法案、國民黨團總召傅崐萁提出的花東快速公路建設特別條例草案，都涉及違憲。他直指傅崐萁與民眾黨團總召黃國昌開著「失速列車」，把國家衝向懸崖，呼籲藍白應適可而止，否則人民將站出來。對此，有網友表示，「少數服從多數，好好做，四年後或許還有機會」、「躺了8年，失去多數，就不會當立委了？」。

No.5 黃捷｜好感度0.38

民進黨立委黃捷擅長空戰，多次與同黨立委同台直播，拉抬彼此聲勢；也常常與國民黨立委徐巧芯互槓，從立法院議場吵到網路上，間接提高聲量。近期徐巧芯大姑涉入詐騙洗錢案遭羈押，黃捷指出，按照徐巧芯過去質疑他人的標準，「詐騙世家」應該辭職下台。不過，徐巧芯反批黃捷「腦子也有問題」，引發黃捷不滿，要求限期24小時內道歉，否則將會提告，引發雙方各自支持者熱議。

此外，黃捷上電視節目，自曝有粉絲要花5000萬包養她，讓她哭笑不得，對此，有網友表示，「夢裡什麼都有」、「今日最好笑」；但也有人認為，「粉絲真有眼光」。

No.4 韓國瑜｜好感度0.6

國民黨籍立法院長韓國瑜擁有主席裁決權，當決議平票時，可以投下關鍵一票。藍營4月提出反年改法案，遭綠營提復議案反制，票數平手的情況下，韓國瑜助攻藍營擋下民進黨團復議案，讓國民黨版年金改革修法表決過關。有網友表示，「立法院長應該中立」；但也有人認為，「這樣才是真正的民主制度」、「院長也是立委，本來就有投票權」。

韓國瑜聲量排第四，好感度也衝上第一，對此，中國文化大學廣告學系教授鈕則勳認為，韓國瑜當上立院長後很小心，因為高雄市長罷免跌過一次跤，先前立委點名不到就剝奪質詢權，給了立委震撼教育，展現企圖心，他可能2028年會想再選總統。

No.3 黃國昌｜好感度0.28

民眾黨總召黃國昌問政犀利，經常在質詢台上砲轟官員，以立院戰神封號聞名。民進黨4月提出國會改革法案，遭國民黨以53：51否決，而民眾黨8席立委則未投票。對此，民進黨立委范雲不滿民眾黨沒投票，要求黃國昌表態，卻被黃國昌大吼回嗆「我有欠妳喔？」接著兩人爆發激烈口角。有網友表示，「小草的神」；但有人認為，「可怕的言語霸凌」、「要有風度」。

中國文化大學廣告學系教授鈕則勳分析，黃國昌近期嗆范雲引發綠粉不爽，加上或許有死忠柯粉不滿民眾黨主席柯文哲流量被黃國昌超越，所以黃國昌好感度才會倒數第三名。

No.2 傅崐萁｜好感度0.36

國民黨立委傅崐萁多次擔任花蓮縣民代、縣長，加上近期花蓮地震頻傳，勘災成為傅崐萁聲量竄高主因。0403地震後，他於臉書貼出家中災情影片，屋內物品散落一地只好外宿。原是分享災後情況貼文，未料留言紛紛歪樓，有網友發現掉落的物品中不乏各式高檔洋酒、茅臺酒與知名茶葉禮盒，引發熱議，「花蓮禮品專賣店」、「沒見過世面嗎？人來客去禮尚往來有何大驚小怪」，後來傅崐萁悄悄將貼文刪除。

此外，傅崐萁身為國民黨團總召，率領17位藍委參訪中國，說要幫台灣拿紅利，結果中國不只開放福建居民到馬祖旅遊，也開放台灣文旦柚等農漁產品輸入中國，引起各方討論。

No.1 徐巧芯 ｜好感度0.36

國民黨立委徐巧芯因大姑夫妻詐騙案以及身上行頭，近一個月多次登上媒體版面。由於徐巧芯被質疑涉入詐騙案，哭倒國民黨團總召傅崐萁懷裡，委屈崩潰喊「有幫助詐團就辭職」。有網友表示，「委屈了，加油」、「巧芯加油」；但也有人認為，「政治人物都很愛演」。

另外，台北市議員苗博雅直播揭露徐巧芯10萬元LV穿搭，質疑身上的行頭、名牌與「早餐店女孩」的人設不符，對此，徐巧芯受訪時翻出上衣的UNIQLO吊牌，透露自己平常都穿UNIQLO，根本沒有愛名牌，並澄清連身裙是于美人贈送給她的二手衣，且非LV，雙方隔空交火，引起網友熱議。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2024年3月29日至2024年4月28日，共1個月。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『立委』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。