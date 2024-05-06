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立院8日審村里長年終獎金案 林右昌：修法沒政治考量

中央社／ 台北6日電
內政部長林右昌。圖／聯合報系資料照片
內政部長林右昌。圖／聯合報系資料照片

攸關發放村里長年終慰勞金的修正草案8日將在立法院審查。內政部林右昌今天說，他剛上任時就有里長向他提出這個問題，經審慎評估、凝聚共識後提出草案，沒政治考量，也不是為了個人。

行政院會2日通過「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」修正草案，因村、里長全年在第一線執行各級政府交辦任務，職責多元且繁重，因此修法參照軍公教人員年終獎金1.5個月，增訂發給村里長春節慰勞金新台幣7萬5000元。

立法院內政委員會8日將審查朝野立委提出的「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」修正草案等共37案。

林右昌晚間在臉書發文表示，記得去年剛上任不久，「台北市七六人里長聯誼會」的老朋友到內政部看他，當時提出一個長久以來不好解決的問題，就是「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」。後來經開會討論、審慎評估且凝聚共識，提出社會能接受版本。

林右昌說，修法沒有政治考量，也不是為了個人，而是讓制度可行，8日內政委員會就要討論這個議題，希望草案能順利往前。他也告訴大家，未來不管在任何位置上，都會繼續推動。

「台北市七六人里長聯誼會」會長、信義區嘉興里長鄭智耀在臉書發文表示，去年林右昌剛接任時，就曾向林右昌提及，制度上對里長工作不甚健全之處，希望林右昌做為全國最高民政首長能盡量完善。

鄭智耀說，近期內政部提出「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」修正草案，對里長和議員助理等工作經費有若干改善，這並不是為了里長、議員或助理的個人私利，而是對里長和助理工作在制度上的健全與尊重。

鄭智耀表示，林右昌上任初期就答應會全力推動修法，目前看來時機、條件成熟而推動有成，「真是位重然諾的政治人物」；在林右昌卸任前夕，贈送「龍騰虎躍 無出其右」琉璃座，表達祝福。

內政部 林右昌

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