林淑芬嗆親近財團潑政治糞水 黃國昌反擊民進黨最擅長

民進黨立委林淑芬今天點名，民眾黨立委黃國昌親近財團、把蘆洲人當二等公民，黃國昌晚間在臉書反問，如果真的要談圖利財團，那是民進黨擅長的事情，例如三立集團申請埔心牧場變更楊梅都市計畫案，桃園市前市長鄭文燦為三立出頭，成功讓此案以光速通過，「到底是民進黨偏聽財團，還是我在偏聽財團？」

林淑芬下午透過影片表示，黃國昌昨天接受媒體聯訪時說，蘆洲南北側專案通盤檢討審查卡在內政部，阻礙蘆洲市民的發展，「不懂蘆洲的事情，你就不要亂說話」，難道要選新北市長、有聲量就了不起？黃國昌把蘆洲人踩在腳底下，然後急著潑政治的糞水，「我不會對你善罷甘休，我管你是黃國昌、藍國昌、白國昌，還是哪一個昌。」

黃國昌回應，看到林淑芬的發言，真的感到非常遺憾，蘆洲南北側都市計畫變更是為了讓蘆洲脫胎換骨，自己提到的是許多蘆洲基層民眾的心聲，在今年3月28日的新北行動治理座談會蘆洲場，新北市長侯友宜在會中再次強調，此案對蘆洲區未來發展的重要性，眾多里長也表達相同的心聲，希望案子不要繼續再拖下去。

黃國昌說，林淑芬當天沒有出席座談會，或許不知道基層民眾的心聲，「我身為有出席座談會的民意代表，反映新北市政府的期待及基層民眾的意見，何錯之有？」大家討論公共政策，可以有不同的意見，如果反對蘆北蘆南的發展，當然可以公開地說，同時也能讓新北市民理解，為何這個案子在中央卡了這麼久。

黃國昌也說，「不明就裡地扣一個圖利財團的大帽子給我，並非健康的公共政策討論態度，也絕不是新北市民所樂見。」

黃國昌指出，林淑芬所指稱「偏聽對財團有利聲音」，更是完全莫名其妙，因為在當天的蘆洲行動治理座談會上，出席人員都是基層里長與新北市政府官員，根本沒有財團代表出席，如果真的要談圖利財團的話，那是民進黨擅長的事情。

黃舉例，就像三立集團申請的埔心牧場變更楊梅都市計畫案，想要把土地由農業區變更為產業遊樂區，從鄭文燦市府為三立出頭，再到通過內政部通過審議，僅不到四個月的時間，這個專門為三立財團的利益，而無涉公共利益的案子可以光速通過。

黃國昌說，相對地攸關新北市的發展、極具公益性與必要性的案子，卻在中央拖延將近五年，「請問到底是民進黨偏聽財團，還是我偏聽財團？」