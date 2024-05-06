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蔡總統盼亞堅會持續傳遞台灣觀點 增進國際能見度

中央社／ 台北6日電
蔡英文總統。聯合報系資料照片
蔡英文總統。聯合報系資料照片

總統蔡英文今天接見「亞太堅韌研究基金會訪團」表示，「亞堅會」是台灣第一個專注於公共政策研究的國際性智庫，當前面對威權主義的擴張，更需要亞堅會所搭建橋梁，持續向國際社會傳遞台灣觀點，也增進台灣在國際能見度。

總統府發布新聞稿表示，蔡總統下午在寓所接見亞太堅韌研究基金會訪團，她致詞表示，很高興再次見到基金會董事長林夏如，也非常歡迎美國維吉尼亞州前州長季爾莫（James S. Gilmore III），同時也是「美國駐歐洲安全與合作組織」前大使，再次造訪台灣。

蔡總統指出，訪賓們都是國際關鍵專業領域的重要代表，來訪象徵台灣和世界各國持續深化夥伴關係。今天上午亞堅會舉行第2屆年會，再次邀集來自國內外的各界領袖、專家以及公民團體代表參與國際論壇，期盼在國際局勢的變動下，為振興經濟和強化抗災韌性，共同尋求更多解方。

蔡總統感謝訪賓們積極協助台灣加深與國際社會的連結，她說，亞堅會是台灣第一個專注於公共政策研究的國際性智庫，致力將台灣觀點延伸到亞太地區，乃至於全球重要國際場域，並且將國際視野帶回台灣。

總統提到，當前面對威權主義的擴張，台灣更需要亞堅會所搭建的橋梁，持續向國際社會傳遞台灣的觀點，也增進台灣在國際的能見度。她期盼隨著亞堅會持續擴大研究範圍，未來的台灣能夠在經濟、公共衛生以及永續發展等領域，汲取更多元的國際經驗，提升國家的韌性。

蔡總統說，相信在亞堅會的支持之下，台灣能和更多理念相近的國家攜手合作，共同促進全球的繁榮發展。

公共政策 美國

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