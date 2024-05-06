影／柯建銘失言地震老天有眼 議員怒吼「花蓮人不憤怒嗎？」

立法院今審查民進黨團國會改革版本，民進黨團總召柯建銘說，4月3日當天國民黨團想要「硬幹」，不過「老天有眼，發生大地震，老天要救台灣的民主」。花蓮有16位國民黨、親藍無黨籍議員不滿此番言論，與縣長徐榛蔚握拳，怒喊「花蓮人你不憤怒嗎」，批評是在傷口上灑鹽。

花蓮縣議會今天召開定期大會，在下午5時縣長施政總報告結束後，國民黨議員林玉芬手拿「憤怒」牌子，號召其他議員抗議柯建銘失言，現場約有16位議員與徐榛蔚、縣府部分官員等，喊出「花蓮人你不憤怒嗎」、「花蓮人你不生氣嗎」，認為花蓮正從災區中復原，卻被說是老天有眼，為花蓮人感到不值。

另外，民進黨花蓮縣議會黨團發出聲明，表示絕不同意柯建銘的說法，並全力支持中央、地方齊心重建、振興花蓮。

民進黨花蓮縣議員胡仁順表示，針對柯建銘在立法院的發言，自己做為一個花蓮人、一位花蓮的民意代表，縱使是敬重的同黨前輩，仍要大聲說「很遺憾、我們不能接受」。