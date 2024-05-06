快訊

強！2023年我製造業四分之一研發經費、逾半投資 全靠「這一家」

7分鐘內連2起規模5.9地震 氣象署研判0403餘震「應力回到主震南邊」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／柯建銘失言地震老天有眼 議員怒吼「花蓮人不憤怒嗎？」

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
民進黨團總召柯建銘失言「老天有眼，發生大地震」，花蓮有16位國民黨、親藍無黨籍議員不滿此番言論，與縣長徐榛蔚握拳，怒喊「花蓮人你不憤怒嗎」，批評是在傷口上灑鹽。記者王思慧／攝影
民進黨團總召柯建銘失言「老天有眼，發生大地震」，花蓮有16位國民黨、親藍無黨籍議員不滿此番言論，與縣長徐榛蔚握拳，怒喊「花蓮人你不憤怒嗎」，批評是在傷口上灑鹽。記者王思慧／攝影

立法院今審查民進黨團國會改革版本，民進黨團總召柯建銘說，4月3日當天國民黨團想要「硬幹」，不過「老天有眼，發生大地震，老天要救台灣的民主」。花蓮有16位國民黨、親藍無黨籍議員不滿此番言論，與縣長徐榛蔚握拳，怒喊「花蓮人你不憤怒嗎」，批評是在傷口上灑鹽。

花蓮縣議會今天召開定期大會，在下午5時縣長施政總報告結束後，國民黨議員林玉芬手拿「憤怒」牌子，號召其他議員抗議柯建銘失言，現場約有16位議員與徐榛蔚、縣府部分官員等，喊出「花蓮人你不憤怒嗎」、「花蓮人你不生氣嗎」，認為花蓮正從災區中復原，卻被說是老天有眼，為花蓮人感到不值。

另外，民進黨花蓮縣議會黨團發出聲明，表示絕不同意柯建銘的說法，並全力支持中央、地方齊心重建、振興花蓮。

民進黨花蓮縣議員胡仁順表示，針對柯建銘在立法院的發言，自己做為一個花蓮人、一位花蓮的民意代表，縱使是敬重的同黨前輩，仍要大聲說「很遺憾、我們不能接受」。

柯建銘 花蓮 議員

延伸閱讀

柯建銘失言...國民黨轟下台 並要求賴清德向花蓮鄉親道歉

柯建銘為發言道歉 國民黨：已不適合擔任立委

柯建銘失言道歉「我也認了」 國民黨新北議員大罵沒誠意

【重磅快評】失言慣犯 柯建銘、柯文哲「刻薄」二人組

相關新聞

柯建銘失言...國民黨轟下台 並要求賴清德向花蓮鄉親道歉

民進黨立院黨團總召柯建銘今為國會改革失言「老天有眼，花蓮大地震了！」隨後道歉。國民黨下午舉行記者會持續追擊，嚴正要求柯建...

蘆洲南北側掀波瀾 綠委林淑芬嗆黃國昌

新北市蘆洲南北側重劃區目前還在中央審查，民眾黨立委黃國昌昨天受訪時砲轟「中央卡地方」，民進黨在地立委林淑芬在臉書痛批黃國...

【重磅快評】老柯沒羊群味道 賴清德如何救冷血形象？

民進黨立院黨團總召柯建銘今在立院口出狂言，指4月3日國民黨團要硬幹法案時，「老天有眼發生大地震，要救台灣的民主」。此話一...

影／柯建銘失言地震老天有眼 議員怒吼「花蓮人不憤怒嗎？」

立法院今審查民進黨團國會改革版本，民進黨團總召柯建銘說，4月3日當天國民黨團想要「硬幹」，不過「老天有眼，發生大地震，老...

蘆洲南北側案交鋒 林淑芬控圖利財團黃國昌批扣帽子

民眾黨立委黃國昌稱蘆洲南北側專案通盤檢討審查卡在內政部，阻礙蘆洲市民的發展，民進黨立委林淑芬今天表示，被卡住的原因出在新...

徐巧芯揭外交部機密文件吳釗燮揚言提告 蔣萬安這麼說

國民黨立委徐巧芯昨拿文件指我國與捷克合作援助烏克蘭的計畫有弊，外交部長吳釗燮今批徐巧芯踩到四底線，強調外交部正準備採取法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。