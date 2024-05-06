蘆洲南北側掀波瀾 綠委林淑芬嗆黃國昌

新北市蘆洲南北側重劃區目前還在中央審查，民眾黨立委黃國昌昨天受訪時砲轟「中央卡地方」，民進黨在地立委林淑芬在臉書痛批黃國昌，黃委員發言到底是無知，還是急於對三重果菜批發市場都更案建商財團拋媚眼，圖利三重建商財團，而犧牲蘆洲人民的權益？

新北市城鄉局表示，本案已經內政部都市計畫委員會召開六次專案小組（含一次土徵聯審）討論，期間相關審查意見均業依委員會意見修正，都計內容已獲共識，後續將與中央共同加速案件推動。

民眾黨新北市黨部主委陳世軒反擊，蘆洲南北側在內政部都委會開了六次小組會，當初小組委員也有提出對交通質疑，新北市府也明確在會議中提出聯外道路等配套措施，案件也都在委員會達成共識才會一步一步進入土徵小組討論區段徵收的公益性與必要性，「林淑芬委員是忘記了，還是害怕想起來？」盼林淑芬委員能為新北發展再加把勁。

林淑芬今天在臉書表示，黃國昌受訪說蘆洲南北側專案通盤檢討審查卡在內政部，阻礙蘆洲市民的發展，但他要正告黃國昌不懂蘆洲的事情，請好好做功課，不要只會潑政治髒水。

林指出，蘆洲南北側專通檢他從在新北市府審查的時候每場審查都極度關注，對於蘆洲的發展，他比誰都急切，甚至還親自辦過座談會，把所有中央、地方政府都找來，把相關的規畫談清楚。

林淑芬說，蘆洲南北側會在中央審查遲遲無法推進是因為新北市府完全沒有針對專業的審查意見提出回覆， 每次回覆都牛頭不對馬嘴，且新北市府打算把三重果菜批發市場遷到蘆洲北側重畫區，一開始在公展的時候完全沒有提出，送到中央的計畫書中才出現，完全無視於蘆洲皆須以聯外道路或橋樑進出，產地來的大量貨車、新北市各地區來的批發小貨車、機車等，將會對蘆洲已經沉重的交通流量雪上加霜。