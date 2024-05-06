蘆洲南北側案交鋒 林淑芬控圖利財團黃國昌批扣帽子

民眾黨立委黃國昌稱蘆洲南北側專案通盤檢討審查卡在內政部，阻礙蘆洲市民的發展，民進黨立委林淑芬今天表示，被卡住的原因出在新北市，黃國昌「到底是無知，還是急於對三重果菜批發市場都更案的建商財團拋媚眼？」

黃國昌回應，討論公共政策，當然可以有不同意見，如果林淑芬認為案子有不周延之處，也都可以提出。但不明就理扣一個圖利財團的大帽子給他，並非健康的公共政策討論態度，也絕不是新北市民所樂見。

林淑芬今天透過臉書表示，蘆洲南北側專案通盤檢討一事，新北市府舉行的每一場審查會議，她都極度關注，她對蘆洲的發展比誰都還要急切，甚至還親自辦過座談會，把所有中央、地方政府都找來，將相關的規劃談清楚。

林淑芬表示，蘆洲南北側之所以在中央審查遲遲無法推進，主因在於新北市府根本沒有針對專業的審查意見提出回覆，每次都是牛頭不對馬嘴，更重要的是，新北市府打算把三重果菜批發市場遷到蘆洲北側重劃區，過去一次都沒有提出來，直到計畫書送到中央後才出現。

林淑芬指出，三重果菜市場等都更工程總經費預估新台幣550億元，一共開發8.5公頃，是新北市有史以來最大的都更案，急著將三重果菜批發市場遷移至蘆洲，無疑讓都更案執行者利百代建設，以及持有利百代建設25%股份的華電非常開心，但對蘆洲市民來說是百害而無一利。

林淑芬表示，如果三重果菜批發市場真的遷到蘆洲，由聯外道路或橋梁進出產地來的大量貨車、新北市各地區來的批發小貨車、機車等，無疑會對蘆洲已經沉重的交通流量雪上加霜，果菜市場一來更會對蘆洲人的用路安全帶來負面影響。

林淑芬說，黃國昌「到底是無知，還是急於對三重果菜批發市場都更案的建商財團拋媚眼，圖利三重建商財團，而犧牲蘆洲人民的權益？」如果黃國昌不懂蘆洲的事情，可以先去做好功課，不要只會潑政治髒水。

對於林淑芬的說法，黃國昌回應，看到林淑芬的發言，感到非常遺憾。他昨天受訪提到的蘆洲南北側都市計畫變更，是今年3月28日他出席新北行動治理座談會蘆洲場時，許多里長在會上反映，希望案子不要繼續再拖下去。

黃國昌說，當天林淑芬沒有出席，或許不知道基層民眾的心聲，他身為有出席座談會的民意代表，反映新北市政府的期待及基層民眾的意見，何錯之有。