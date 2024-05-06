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台菲簽署MOU 加強山崩及土石流災害研究合作

中央社／ 台北6日電

農業部農村水保署今天與菲律賓駐台辦事處代表簽署合作備忘錄（MOU），未來雙方將透過共同辦理討論會、工作坊及教育訓練等合作項目，強化山崩及土石流災害管理領域的研究。

農業部農村發展及水土保持署今天與菲律賓駐台辦事處簽署「山崩與土石流災害研究合作瞭解備忘錄」，加強台菲兩國在山崩及土石流災害管理領域的研究與合作。

農業部次長杜文珍表示，農業不只有生產，還有生態、生活，台菲長期以來在農業合作、交流很多；今天簽約是未來新章節的開始，不只是讓台灣、菲律賓農業更有韌性，也是對全世界做出貢獻的開始。

農村水保署長李鎮洋表示，台灣自2009年莫拉克風災開始建置土石流及大規模崩塌預警，現在已有一部分成果；因應氣候變遷，透過簽署MOU，未來在減災、預警期望可快速回應民眾需求，為兩國人民創造更好價值。

農業部指出，近年來與菲律賓科技部火山地震局積極推動人員與技術的交流互訪、共同辦理國際研討會，針對天然災害管理的深入探討，逐步建立密切的合作夥伴關係；雙方於2022年起進一步研商簽署合作協議的構想，並於今天完成簽署儀式。

農業部說明，備忘錄涵蓋的合作範圍，包括水土保持技術、地質災害研究、氣候變遷影響評估與調適策略，以及高科技如大數據和人工智慧在災害管理中的應用等領域；未來將共同辦理討論會、工作坊及教育訓練等具體合作項目。

土石流 菲律賓 農業部

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