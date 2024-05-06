免再團進團出！柯文哲對立院投票鬆口 民眾黨前高層指「內部擺不平」

根據媒體報導，柯文哲日前在民眾黨立法院黨團會議已經鬆口，同意民眾黨立委在立法院投票時可以不必再一定「團進團出」，若干民生法案可以開放投票。

媒體報導指出，這項宣布將會再掀立院藍綠白競合之戰。不過前民眾黨高層人士指出，民眾黨不分區立委應以黨意為主，哪有什麼開放投票？這恐怕是內部擺不平。

根據了解，民眾黨不分區立委黄珊珊最近的政治立場似乎跟綠營比較親近，但是黄國昌明顯在強力監督綠營，不願意輕易跟綠營妥協，甚至偶而還會對藍營釋出善意。

民眾黨的八席不分區立委雖然各有立場，但是有一件事卻會立場相同，這就是希望在立院投票時可以不要團進團出，因為這樣可以對藍綠陣營待價而沽。

前民眾黨高層人士擔心柯文哲一旦鬆口，就是已經擺不平了，這會造成民眾黨立院黨團的一大危機，不只可能分裂，還可能會有少數立委可能在投票時被收買。這是因為藍綠票數非常接近，而民進黨目前又有執政優勢，很容易拉攏民眾黨立委。

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