柯建銘失言道歉「我也認了」 國民黨新北議員大罵沒誠意

民進黨團總召柯建銘失言0403大地震是老天有眼，引發各界撻伐，即便道歉都無法熄滅各方怒火，其中新北這次災情也慘重，甚至有市民到花蓮旅遊而罹難，災民大罵「怎麼可以講這種話」。新北市議員江怡臻直指柯道歉根本沒誠意，無法認同；民進黨籍民代則大多低調不願多回應，僅說會由立院黨團統一說明。

立法院司法及法制委員會今天審查民進黨團國會改革版本，柯建銘說，4月3日當天國民黨團想要「硬幹」，不過「老天有眼，發生大地震，老天要救台灣的民主」，話語一出引發砲轟，他也趕緊道歉。其實新北市本身頗多災情，也有市民到花蓮旅遊而罹難，因此即便道歉，還是引發民眾及新北議員砲轟。

新北災區民眾表示，現在還有許多災情沒有復原，甚至有些家庭「流離失所」，政治人物怎麼可以講這種話？捷運環狀線被震壞，還要花納稅人的錢來修，難道民進黨都沒感覺？不過也有民眾認為，政治攻防上一時失言，道歉就好，不必過度追殺。

國民黨團新北市議會副書記長江怡臻表示，新北市議員江怡臻指出，柯總召道歉的方式居然是說「我也認了、我就道歉」，這樣的道歉心不甘情不願，新北在這次大地震受創嚴重，也有新北居民因此罹難，柯總召的失言和後來的道歉令人無法接受，也無法認同。