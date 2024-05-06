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綠營邀學者分析中國經濟 學者：高成長時代已走入歷史

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
民進黨近日舉行「中國事務小組」諮詢委員會議，邀請學者分析中國經濟情勢。學者分析認為，中國經濟的「高成長時代」已經走入歷史，認為台灣應逐漸減少對中依賴。圖／聯合報系資料照片
民進黨近日舉行「中國事務小組」諮詢委員會議，邀請學者分析中國經濟情勢。學者分析認為，中國經濟的「高成長時代」已經走入歷史，認為台灣應逐漸減少對中依賴。圖／聯合報系資料照片

民進黨近日舉行「中國事務小組」諮詢委員會議，邀請學者分析中國經濟情勢。學者分析認為，中國經濟的「高成長時代」已經走入歷史，認為台灣應逐漸減少對中依賴。

民進黨中國事務部近日舉行「中國事務小組」諮詢委員會議，邀請政大財政學系教授黃智聰就「『兩會』後的中國經濟情況預判」為題，分析中國經濟情勢，會議由代理秘書長楊懿珊主持。黃智聰表示，中國所謂「新質生產力」戰略，恐無法擺脫「惡性循環」。其他與會學者則建議，台灣過去幾年逐漸減少對中依賴，未來更應謹慎應對新的國際政經情勢，但台灣仍應設法與中國保持良好互動。

黃智聰分析，中國「兩會」設定的經濟目標不斷強調「穩定性」，代表中國經濟的「高成長時代」已經走入歷史。中國政府雖提出所謂「新質生產力」戰略，恐怕仍難以讓其擺脫現有「促進技術進步－拉大貧富差距－高舉社會主義－產生內需不足－妄想出口擴張－持續經濟衰退」的「惡性循環」。

其他與會學者也建議，過去幾年台灣在擺脫對中國依賴的政策已逐漸有成效，如去年「新南向國家」已經取代中國，成為台灣最大的海外投資據點。面對中國持續的經貿脅迫，台灣要繼續加強與理念相近國家合作、鞏固與穩定「民主供應鏈」，向國人擘劃台灣的「新經濟」藍圖。

民進黨中國事務部表示，台灣過去8年不斷強化國家安全與經濟韌性，降低對中依賴，並成為國際民主供應鏈中不可或缺的重要成員。未來面對國際政經與中國經濟的快速變化，除了積極掌握世界與中國的經濟情勢外，也將預先擬定應變方案，進一步以「國家希望工程」為藍圖，打造台灣成為經濟上的「日不落國」。

兩會 民進黨 經濟衰退

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