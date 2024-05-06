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吳釗燮親上火線批徐巧芯洩密 揚言這兩天就會提告

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吳釗燮親上火線批徐巧芯洩密 揚言這兩天就會提告

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
外交部長吳釗燮。圖／聯合報系資料照片
外交部長吳釗燮。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委徐巧芯昨拿出文件指控我國與捷克合作援助烏克蘭的計畫有弊，外交部吳釗燮今親上火線接受廣播電台節目專訪，批評徐巧芯踩到四底線，強調外交部正在準備採取法律行動，這兩天準備好就會去地檢署提告。

針對徐巧芯指控「促進烏克蘭重建初級醫療照護能量夥伴關係」，是台捷雙方簽訂密約，並影射圖利「捷克衛生科技院」（CHTI）、間接介入捷克當地政黨政治等，不但外交部今舉行記者會反擊，吳釗燮也上廣播節目接受訪問表示，外交部現在有準備採取法律的行動，準備吿她違反外洩公務機密。

吳釗燮說，外交部有一些機密事務，像是與其他國家做協商，或簽訂一些協議，這些都需要跟立法院報備，但仍被列為機密文件，不能拿來公開，但徐巧芯竟公開這些機密文件，已違反法律的規定，外交部準備這兩天準備好，就去地檢署提告。

吳釗燮表示，徐巧芯這次踩到了很多底線，頭一個是違反道德底線，認為徐巧芯沒有確切的證據就指控外交部跟其他國家的NGO有不法的連結，甚至指控外交部支持特定捷克的政治人物，完全是打聽，或是臆測的。

他進一步說，徐巧芯還踩到了外交底線，認為台灣的外交已經很難做了，有少數國家像是捷克、立陶宛等國願意挺我們，並協助台灣透過第三方去安置烏克蘭的難民、協助重建工作，但這些經年累月建立的關係，卻被徐巧芯的指控，摧殘到台捷雙邊的關係。

吳釗燮說，徐巧芯也踩到自由民主的底線，污衊台灣協助烏克蘭的努力，恐怕會引起其他國家的側目；而她也踩到法律的底線，外交部這一兩天就會準備提告。

吳釗燮 外交部 徐巧芯

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