藍白立委登太平島延期 王定宇：迷途知返知錯能改

立法院外交及國防委員會召委馬文君原訂16日帶隊前往太平島考察，但考量議案處理決定延期。民進黨立委王定宇今天說，迷途知返，知錯能改，善莫大焉；國民黨前一天還信誓旦旦，12小時後急轉彎，是誰讓國民黨突然醒過來，外界應該去了解。

「南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程」在今年1月竣工，立法院副院長江啟臣在2月6日於個人臉書發文，呼籲總統蔡英文卸任前應登上太平島，用行動捍衛國土主權，掀起國民黨立委力促蔡總統登島的呼聲，馬文君更以外交國防委員會召委身分，安排立委5月16日赴太平島行程。

不過，馬文君上午受訪表示，原預計16日要前往太平島考察，有超過20位立委報名參加，但17日立法院會有非常多的重要議案要表決。而台灣到太平島距離遙遠，萬一天候出現什麼狀況，可能導致立委無法如期返台開會表決，決定延後考察日期，擇期再登太平島考察。

對於預計何時再登太平島，馬文君指出，考量到國防部已有所準備，不希望把時間拖太久，目前傾向延後至18日出發，不影響立院運作，也可以彰顯立委捍衛國家領土主權的決心。

王定宇上午出席黨團記者會對此表示，迷途知返，知錯能改，善莫大焉。國民黨前一天還信誓旦旦，該去、非去不可，12小時之後，為什麼會迷途知返，知錯能改，是誰讓國民黨突然醒過來，是誰讓國民黨了解這時候去對國家無益、對區域穩定無助，當然國民黨講是氣候，但背後還有一個結構，外界可以去問國民黨。

王定宇表示，這也證明民進黨決定不去是正確的選擇，不是民進黨預知氣象，民進黨了解在那個地方怎麼做對台灣國家利益最有幫助。