快訊

吳釗燮親上火線批徐巧芯洩密 揚言這兩天就會提告

航空雙雄回檔休息 這檔航空股卻衝上漲停鎖死

陸企在日銷售的產品標示：請日本政客把核汙水喝了！

藍白立委登太平島延期 王定宇：迷途知返知錯能改

中央社／ 台北6日電

立法院外交及國防委員會召委馬文君原訂16日帶隊前往太平島考察，但考量議案處理決定延期。民進黨立委王定宇今天說，迷途知返，知錯能改，善莫大焉；國民黨前一天還信誓旦旦，12小時後急轉彎，是誰讓國民黨突然醒過來，外界應該去了解。

「南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程」在今年1月竣工，立法院副院長江啟臣在2月6日於個人臉書發文，呼籲總統蔡英文卸任前應登上太平島，用行動捍衛國土主權，掀起國民黨立委力促蔡總統登島的呼聲，馬文君更以外交國防委員會召委身分，安排立委5月16日赴太平島行程。

不過，馬文君上午受訪表示，原預計16日要前往太平島考察，有超過20位立委報名參加，但17日立法院會有非常多的重要議案要表決。而台灣到太平島距離遙遠，萬一天候出現什麼狀況，可能導致立委無法如期返台開會表決，決定延後考察日期，擇期再登太平島考察。

對於預計何時再登太平島，馬文君指出，考量到國防部已有所準備，不希望把時間拖太久，目前傾向延後至18日出發，不影響立院運作，也可以彰顯立委捍衛國家領土主權的決心。

王定宇上午出席黨團記者會對此表示，迷途知返，知錯能改，善莫大焉。國民黨前一天還信誓旦旦，該去、非去不可，12小時之後，為什麼會迷途知返，知錯能改，是誰讓國民黨突然醒過來，是誰讓國民黨了解這時候去對國家無益、對區域穩定無助，當然國民黨講是氣候，但背後還有一個結構，外界可以去問國民黨。

王定宇表示，這也證明民進黨決定不去是正確的選擇，不是民進黨預知氣象，民進黨了解在那個地方怎麼做對台灣國家利益最有幫助。

國民黨 太平島 馬文君

延伸閱讀

幕後／藍委突取消太平島考察 馬文君擬改至5月18日出發

馬文君質疑廠商騙國防部標案挨告妨害名譽 北檢處分不起訴

17日立院多項重大表決 馬文君：太平島之行延後

吳釗燮指立委配合中共 馬文君批藐視國會

相關新聞

柯建銘失言花蓮地震老天有眼 天王星主委悲嘆3字

立法院今審查民進黨團國會改革版本，民進黨團總召柯建銘提到，4月3日當天國民黨團想要「硬幹」，不過「老天有眼，發生大地震，...

柯建銘稱花蓮大地震是老天有眼 傅崐萁轟民進黨：啃食血肉饅頭

民進黨立法院黨團總召柯建銘今天在立法院司法及法制委員會說出「花蓮大地震是老天有眼，要救台灣民主」。國民黨立法院黨團總召傅...

吳釗燮親上火線批徐巧芯洩密 揚言這兩天就會提告

國民黨立委徐巧芯昨拿出文件指控我國與捷克合作援助烏克蘭的計畫有弊，外交部長吳釗燮今親上火線接受廣播電台節目專訪，批評徐巧...

脫口花蓮大地震是老天有眼 柯建銘道歉了

民進黨立院黨團總召柯建銘今於立院司法及法制委員會脫口說出「老天有眼發生大地震」，引爆爭議。對此，柯建銘下午舉行記者會，他...

影／柯建銘指花蓮地震是老天有眼 柯志恩痛批冷血：準總統能接受？

民進黨立法院黨團總召柯建銘今天在立法院法制委員會程序發言時提到，當初4月3日國民黨團要硬幹法案的時候，「老天有眼發生大地...

柯建銘失言老天有眼發生大地震 白委轟在災民傷口灑鹽

民進黨立法院黨團總召柯建銘今天失言，「老天有眼發生大地震」，民眾黨立委林憶君表示，自己跟服務團隊日夜奔波，站在第一線為災...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。