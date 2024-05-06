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影／柯建銘稱花蓮大地震是老天有眼 傅崐萁要求賴清德道歉

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
民進黨團總召柯建銘稱花蓮大地震是老天有眼，國民黨立法院黨團總召傅崐萁（圖）譴責並要求民進黨主席賴清德出面道歉。記者黃義書／攝影
民進黨團總召柯建銘稱花蓮大地震是老天有眼，國民黨立法院黨團總召傅崐萁（圖）譴責並要求民進黨主席賴清德出面道歉。記者黃義書／攝影

國民黨立法院黨團總召傅崐萁，就民進黨團總召柯建銘上午在立法院司法及法制委員會發言說：「4月3日是老天有眼，發生大地震」一事。下午在黨團舉行，嚴厲譴責民進黨黨團總召柯建銘，並要求總統當選人賴清德出面道歉。

傅崐萁表示，在人民的痛苦當中，邁入第三屆的執政黨民進黨，代表執政黨的黨團總召柯建銘，把如此大的天災當成政治攻防、用戲謔的口吻，表示國會改革，還好有大的地震「國會改革法案」才沒有辦法在4月3曰逐條審查通過，天佑台灣。

傅崐萁要求民進黨黨主席賴清德要出來道歉，對國人有清楚的說法、對災民如何致歉、災民未來如何的善後？民進黨是不是要持續反對重建。指民進黨黨主席賴清德無可迴避，要站出來面對人民。

傅崐萁 柯建銘 民進黨

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