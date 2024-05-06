柯建銘失言花蓮地震老天有眼 天王星主委悲嘆3字

立法院今審查民進黨團國會改革版本，民進黨團總召柯建銘提到，4月3日當天國民黨團想要「硬幹」，不過「老天有眼，發生大地震，老天要救台灣的民主」，引起災民批評。受災戶說，柯的言論「很傷人」，不該犯低級錯誤；觀光業者盼民進黨團到花蓮旅遊消費，將功贖罪，對花蓮有實質的幫助。

柯建銘在記者會上說明，國民黨在國會改革修法過程當中一路強壓，因為403發生地震，國民黨團總召傅崐萁先離開，當天國民黨表決會輸1票妥協，才會說這句話，403花蓮地震是國人的傷痛，若大家認為發言內容引起誤解或不舒服，「本人在這裡鄭重表示道歉」，希望未來可以好好審查國會改革法案。

天王星大樓主委王貞云表示，柯建銘這句話「很傷人」，全部的人都很傷心，把受災戶當作什麼，是不是花蓮選票才20萬票，就要被當成次等公民，言論傷人，道歉不能解決問題。

現代生活大樓主委李旭寧說，柯建銘引喻不當，犯下低級錯誤，除了道歉外，還要加碼幫花蓮爭取更多的助益贖罪，地震、錯誤的立法，兩者都不希望發生。

伴手禮業者劉瑞祺認為，這是柯總召的失言，花蓮人聽起來傷心難過，光道歉不夠還要賠罪，希望柯總召請立委的服務處人員，到花蓮員工旅遊，不但有實質的幫助，也展現柯總召與民進黨立委對花蓮的幫助與熱情。

柯建銘的失言，連自家人都不挺。民進黨花蓮縣議員胡仁順表示，針對柯建銘在立法院的發言，自己做為一個花蓮人、一位花蓮的民意代表，縱使是敬重的同黨前輩，仍要大聲說「很遺憾、我們不能接受」。403花蓮大地震，對花蓮人來說是切身之痛，多少民眾流離失所、商家結束營業，地震對花蓮的影響長久又痛苦。