影／柯建銘指花蓮地震是老天有眼 柯志恩痛批冷血：準總統能接受？

民進黨立法院黨團總召柯建銘今天在立法院法制委員會程序發言時提到，當初4月3日國民黨團要硬幹法案的時候，「老天有眼發生大地震，要救台灣的民主」。對此，身兼國民黨高市黨部主委的柯志恩痛批是冷血的政治語言，她二度詢問，準總統賴清德可以接受柯總召這樣的言行嗎？

就柯建銘在立法院表示「花蓮地震是老天有眼」的言談，柯志恩表示，柯建銘是民進黨立院總召，竟說出「花蓮地震的災情可說是老天有眼」，是冷血的政治語言。

她說，當全國人民對花蓮震災提出災後重建計畫，並紛紛捐款，出自「柯總召的言語」，請問準總統賴清德、民進黨的委員可以接受嗎？做人要有做人的道理，準總統賴清德能接受這樣的語言嗎？能接受總召這樣對待花蓮的鄉親嗎？她對這樣的言行表達嚴厲譴責。