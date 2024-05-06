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柯建銘失言老天有眼發生大地震 白委轟在災民傷口灑鹽

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院司法及法制委員會上午繼續審查國會改革法案，民進黨團總召柯建銘語出驚人表示，「4月3日是老天有眼，發生大地震」，下午舉行記者會說明原意並公開道歉。記者黃義書／攝影
立法院司法及法制委員會上午繼續審查國會改革法案，民進黨團總召柯建銘語出驚人表示，「4月3日是老天有眼，發生大地震」，下午舉行記者會說明原意並公開道歉。記者黃義書／攝影

民進黨立法院黨團總召柯建銘今天失言，「老天有眼發生大地震」，民眾黨立委林憶君表示，自己跟服務團隊日夜奔波，站在第一線為災民重建，聽到如此發言著實感到不恥，柯建銘不僅要向花蓮鄉親致歉，更要帶領民進黨團全力協助花蓮災後重建計畫。

立法院司法及法制委員會上午審查國會改革法案，柯建銘在程序發言時指出，他建議國民黨籍召委吳宗憲先辦公聽會、逐條好好審查，「好在4月3日老天有眼發生大地震，讓原先國民黨要硬幹的國會改革審查停下來，是老天要救台灣的民主。」

林憶君下午透過聲明表示，自己要嚴正譴責柯建銘，政治的口水不應在花蓮無辜災民的傷口上灑鹽，「無論如何政治攻防，都應該要有同理心。」

林憶君說，她跟服務團隊日夜奔波，努力地站在第一線，為花蓮災民的重建努力，「聽到如此發言，著實感到不恥」，柯建銘不但要立即公開向花蓮鄉親致歉，更應該要帶領民進黨團，並且要求執政團隊，全力協助支持所有花蓮災後重建計畫。

林憶君指出，自從4月3日發生大地震，至今已經屆滿一個月，自己仍持續往返花蓮，協助災後重建，「第一線接觸到的災況，遠比從其他媒介看到的來得更加嚴重，重建工作也比想像中的艱辛」，多少基層人員、熱心人士為救災、復原的奔波辛勞，大家都不樂見的天災，就不該成為冷血的政治語言。

林憶君表示，柯建銘稍早為其言論致歉，「幸好柯總召迷途知返」，她也誠摯邀請柯建銘一起前往花蓮，了解並體會花蓮鄉親災後重建的艱辛。

柯建銘 災後 花蓮

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