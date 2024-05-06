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柯建銘失言0403老天有眼 蔣萬安：政治與人性我選擇後者
民進黨立院黨團總召柯建銘今天脫口說「好在4月3日老天有眼發生大地震，使國民黨要硬幹的國會改革審查停下，是老天要救台灣的民主」。儘管柯建銘已經立即道歉，不過台北市長蔣萬安今天被問及此事看法，蔣說，「政治與人性之間，我選擇人性，這樣的話，對花蓮災民情何以堪，地震所帶來的悲劇，不應該用政治語言來消費。」
立法院司法及法制委員會今審查民進黨團國會改革版本，在程序發言時，柯建銘提到，他建議國民黨立委吳宗憲審查藍營國會改革法案前要辦公聽會，逐條好好審，雖然吳宗憲有些難言之隱，不過好在4月3日老天有眼發生大地震，使國民黨要硬幹的國會改革審查停下，是老天要救台灣的民主。對於這樣的失言，柯建銘也隨即道歉。
蔣萬安今天下午出席文昌宮捐贈北市消防局水箱消防車典禮，蔣萬安也被問及柯文哲今天的失言，蔣萬安說，在政治與人性之間，我們是選擇人性，這樣的話，對於花蓮災民情何以堪，我想地震所帶來的悲劇，不應該用政治語言來消費。
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