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柯建銘稱花蓮大地震是老天有眼 傅崐萁轟民進黨：啃食血肉饅頭

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立法院黨團總召傅崐萁批評，民進黨總統當選人賴清德應該為所屬政黨在立法院有這種黨鞭出面致歉，他也要對民進黨啃食血肉饅頭表達最強烈的譴責。記者張睿廷／攝影
國民黨立法院黨團總召傅崐萁批評，民進黨總統當選人賴清德應該為所屬政黨在立法院有這種黨鞭出面致歉，他也要對民進黨啃食血肉饅頭表達最強烈的譴責。記者張睿廷／攝影

民進黨立法院黨團總召柯建銘今天在立法院司法及法制委員會說出「花蓮大地震是老天有眼，要救台灣民主」。國民黨立法院黨團總召傅崐萁批評，民進黨總統當選人賴清德應該為所屬政黨在立法院有這種黨鞭出面致歉，他也要對民進黨啃食血肉饅頭表達最強烈的譴責。

傅崐萁說，花東是台灣後花園，從2018年大地震，再到0403花蓮大地震，人民一直默默承受天災，都在血淋淋的痛苦中，這次罹難人數超過20人，重建遙遙無期。

傅崐萁表示，在這樣的痛苦當中，一個代表執政黨的黨團召集人卻拿天災作政治攻防，還用戲謔口吻表示，有這樣的地震，是天佑台灣，才讓國會改革法案沒有在4月3號審查通過。

傅崐萁說，民進黨總統當選人賴清德應看看民進黨團，每天不斷攻擊、破壞國會和諧，現在竟利用災民啃食血肉饅頭，踐踏人民，還用戲謔方式看待災民。民進黨已是不折不扣的極權政黨，天天酒池肉林，離人民越來越遙遠。

傅崐萁表示，台灣過去最美的風景是人，民進黨是執政黨，卻泯滅人性，笑看天災，這麼多人家破人亡，還用這種方式做政治攻擊。

傅崐萁指出，再次要求賴清德將這種腐敗份子逐出國會，如果民進黨的形象是這樣子，大家要如何教育下一代？如何讓國外知道台灣是民主進步國家？

0403花蓮大地震 傅崐萁 民進黨

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