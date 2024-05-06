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花蓮地震竟說老天有眼？羅廷瑋：民進黨應開除柯建銘

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
立委羅廷瑋呼籲民進黨開除柯建銘。圖／羅廷瑋提供
立委羅廷瑋呼籲民進黨開除柯建銘。圖／羅廷瑋提供

立法院民進黨團總召柯建銘在司法及法制委員會說，好在4月3日老天有眼發生大地震，使國民黨要硬幹的國會改革審查停下，隨後道歉。國民黨立委羅廷瑋說柯建銘與國人想的都不一樣，沒有資格擔任民意代表，「民進黨應該立刻開除柯建銘。」

羅廷瑋在臉書發文，柯建銘在國會殿堂說「老天有眼發生大地震！」他指柯建銘真的失言，真的錯了。

0403大地震，達到芮氏規模7.2的強震，發生在全世界任何一個地區都會發生大規模的死傷。所幸台灣抗震、防震準備充足，人民用行動、用捐款傾力相助。

羅廷瑋說，全國都在控制災害、減低災害，直到昨天市長盧秀燕市長還親自前往花蓮，為花蓮觀光打氣，用行動救災。他指柯沒有資格擔任民意代表，民進黨應該立刻開除柯建銘。

而網友們也紛紛留言：「太扯了！喪盡天良」、「沒同理心的早就該下台了」、「一個資深民代對自己的同胞幸災樂禍，其心可誅！」。但也有人留言「少噁心了，花蓮王作惡你們怎麼不勸勸他」、「愛花蓮？你怎麼沒有砲轟傅其崐去中國啊！」

國會改革 地震 柯建銘 羅廷瑋 花蓮

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