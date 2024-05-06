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警用防彈衣抗凹陷板部分瑕疵 警署：已全部抽換完畢

中央社／ 台北6日電

基層警察人員日前反映部分警用防彈衣抗凹陷板瑕疵，國民黨立委王鴻薇等人今天召開記者會關注後續處理，確保員警執勤安全；警政署後勤組長張義昌表示，防彈衣抗凹陷板有瑕疵，已依照保固合約通知廠商全部抽換完畢。

警政署4月30日發布新聞稿表示，有關基層警察人員反映部分防彈衣抗凹陷板瑕疵，該批防彈衣的抗凹陷板是以100%防彈纖維含浸布熱壓成型製成，取代金屬材質抗凹陷板，除維持原有抗凹陷性能外，重量也較金屬材質抗凹陷板輕（400g減輕為250g），可減輕警察人員穿戴負擔；部分瑕疵抗凹陷板已要求廠商保固換新，確保員警執勤安全。

警政署指出，在陸續接獲警察機關反映，部分防彈背心的抗凹陷板可輕易曲折的情形，警政署相當重視，已在4月16日行文廠商依契約條款儘速完成瑕疵品換修，以保障第一線執勤員警安全；這些防彈衣的抗凹陷板雖有瑕疵，但防彈衣本體仍具有IIIA等級抗彈性能。

國民黨立委王鴻薇、廖偉翔及警察出身的新北市議員林國春今天在立法院共同召開記者會，追蹤此案後續處理情形，並盼檢討採購過程以及了解得標廠商過去信譽。

王鴻薇質疑，此案經發現有1400多片防彈衣抗凹陷板有瑕疵，瑕疵比例太高。

林國春呼籲，未來不論是警用防彈衣、鋼盔或盾牌，希望能夠比美國等國家使用的裝備品質好。

警政署今天主動派員到場說明，張義昌表示，此案是民國112年採購案，投標過程一切符合現行法規和流程，依公開招標最低標方式處理，當初有光研公司和另外1家公司投標，2家公司都不是公共工程委員會公告的拒絕往來戶，招標過程也都要求這2家公司必須先製作樣衣，也送國內和國外機構檢測，結果光研公司合格，另外1家公司不合格。

張義昌指出，此案在履約過程中，警政署也分別在112年10月和11月，派員前往光研公司現場查驗製造過程、督導生產能力，並了解進度。

他說，此案交貨到警政署後，隨機抽驗21件防彈衣，送國內和國外機構再做檢測，包括經過國外廠商的防彈測驗，結果都合格，之後才完成防彈衣驗收，配發至各警察機關使用。

張義昌表示，這次採購部分防彈衣抗凹陷板有瑕疵，抗凹陷板在熱壓的過程中有些工序沒處理好；根據各警察機關回報，共有1400多片防彈衣抗凹陷板有瑕疵，依照保固合約，已通知廠商全部抽換完畢。

王鴻薇 警察

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