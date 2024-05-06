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抗中保台卻用小紅書？徐巧芯批雙標 觀光署：行銷台灣無涉政治

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯（中）、葉元之（右）以及桃園市議員林濤（左）上午舉行「抗中保台都是假」記者會，批評交通部標案經營微博微信小紅書等大陸社群軟體。記者曾原信／攝影
國民黨立委徐巧芯（中）、葉元之（右）以及桃園市議員林濤（左）上午舉行「抗中保台都是假」記者會，批評交通部標案經營微博微信小紅書等大陸社群軟體。記者曾原信／攝影

國民黨立委徐巧芯今指出，交通部標案經營微博、微信、小紅書等大陸社群軟體，諷刺政府一邊批評馬習二會、傅崐萁拜訪大陸，卻一邊想招攬大陸商機。交通部觀光署強調，使用大陸社群媒體行銷台灣旅遊亮點及友善來台宣傳，無涉兩岸政治議題。

徐巧芯葉元之以及桃園市議員凌濤上午於立法院舉行「抗中保台都是假」記者會，批評交通部標案經營微博微信小紅書等大陸社群軟體。徐巧芯指出，政府告訴民眾微博、微信、小紅書危險，甚至有民進黨立委說要禁止小紅書、抖音，但交通部卻開標案，要請人「充實社群媒體微博、微信、小紅書內容」。

觀光署表示，觀光署為爭取全球各市場旅客來台旅遊之必要作為，台灣於各客源市場一向透過多元媒體積極行銷，大力宣傳台灣觀光。

觀光署表示，有鑑於目前各市場旅客取得旅遊資訊的重要管道為社群媒體，是以各駐外辦事處均深耕經營該等平台，包含Facebook（臉書）、Instagram（IG）等，而中國大陸市場無法使用臉書、IG等，須以微博、微信等為主。

觀光署表示，觀光署駐陸辦事處於大陸市場經營的微博（個人遊台灣）帳號是創於2011年、微信（最台灣印象）帳號係創於2014年，而為持續增加台灣觀光曝光度，維持大陸旅客對台灣觀光資源之熟悉度，且今年度為推動兩岸觀光旅遊健康有序發展，才規畫再增加「小紅書」的旅遊社群平台。

觀光署表示，疫後全球旅遊市場競爭激烈，各競爭國均透過社群平台直接與當地民眾（尤其年輕民眾）對話、宣傳，包含日本、韓國及泰國等，於大陸市場也同樣經營有微博、微信、小紅書等帳號。

觀光署說，在中國大陸市場社群媒體宣傳的內容均為台灣各地觀光資源、駐地行銷活動資訊及促銷優惠等相關資訊，讓當地民眾可以直接接觸台灣旅遊相關資訊，絕無涉及兩岸政治議題，盼外界切勿過度解讀或模糊台灣旅遊宣傳的重要性。

微信 社群媒體 觀光署

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