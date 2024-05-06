快訊

「老天有眼發生大地震」引爭議 柯建銘道歉說原意

阿根廷傳奇教練過世！將足球升華為國家文化的球場哲學家

知名手搖飲小編「性暗示發文」遭撻伐 店長道歉：他自責大哭

指外交部自稱一切公開透明 遭控洩密徐巧芯：問心無愧

中央社／ 台北6日電

國民黨立委徐巧芯質疑台捷簽訂援烏專案，遭控洩漏外交機密。徐巧芯今天表示，外交部自稱一切公開透明，她才會公布文件，且遮蔽跟本案無關的部分。她是監督政府不要亂花錢，不為私利，也未背叛國家，她本人心安理得、問心無愧。

徐巧芯質疑台捷簽訂援烏專案恐讓台灣間接介入捷克內政，遭指控洩露外交機密。行政院長陳建仁今天表示，徐是公開密件並捏造不實消息，對捍衛台灣主權及國際外交有很大傷害。

國民黨立法院黨團書記長洪孟楷、徐巧芯等人，今天在立法院國民黨團舉行「援烏案，外交部還在說謊？」記者會。

徐巧芯指出，原本她只是在立法院質詢外交部長吳釗燮，也模糊地指出可能遇到的風險，都沒有揭露相關的細節，結果外交部大動作指她所說的全屬抹黑與空穴來風，她為了自證清白，說明清楚不是空穴來風，說法是有所本，所以公布一定程度的資料。

徐巧芯表示，而外交部在5日就把她所提到的文件主要內容對外公布，已經洩漏的秘密並不是秘密。如果行政院什麼都要用密件，讓立委連問政的空間都沒有，用密件就以為能隻手遮天，這是對的行為嗎。

徐巧芯指出，外交部自己表示一切公開透明，她才會選擇公布相關文件。而她自認仍有保密的義務，跟本案無關的部分，也有做遮蔽處理，盡到身為立委保密的義務。

徐巧芯表示，她今天是代表全民，守護全民的納稅錢，監督政府不要用密帳亂花錢，她心安理得。她不是為個人私利，也沒有背叛最愛的中華民國，她本人問心無愧。

徐巧芯表示，國家機密法明定，國家機密應以最小範圍而為之，但這幾年政府卻擴大使用密件，讓立委無法從中查案，查到問題後，也無法揭發弊案，這是很可惡的一件事，她個人願意勇敢面對。但仍希望外交部說明，2024年撥款300萬美元採購台灣醫材是如何遴選的。

徐巧芯指出，民進黨政府與捷克簽訂援烏的備忘錄，有發布新聞稿，但對於細節內容完全沒說，並把相關文件加密10年，要到2033年底才解密，這難道是民進黨政府口中的公開透明。

徐巧芯表示，這個專案歷時36個月，經費高達1000萬美元，指定由捷克衛生科技院（CHTI）來執行。原本以為是透過捷克政府將台灣的醫療資源轉給烏克蘭，但相關款項卻是分3年進入捷克衛生科技院的戶頭。且專案規劃1000萬美元的經費中，有300萬至400萬美元要採購台灣醫材。她不反對台灣優良的醫材協助烏克蘭重建，但問題是由誰遴選，是公開招標，還是外交部一手遮天。

徐巧芯表示，目前已有300萬美元進入到捷克衛生科技院的戶頭，她要詢問台灣醫材的採購狀況如何，是否有公開招標、遴選，目前買了多少，跟誰買。台灣援助烏克蘭的醫材為何，目前完全都是在保密的狀態，不讓外界得知。

徐巧芯指出，嚴厲要求外交部把所有援助烏克蘭的備忘錄重新送到立法院，所有的收據、報告都應該提供給立法院查核，否則怎麼知道是不是掛羊頭賣狗肉。未來，她也會持續監督，嚴格審查後續的相關預算。

外交部 徐巧芯 捷克

延伸閱讀

徐巧芯爆交通部為賺「紅錢」 用人民幣委外經營小紅書

公布外交部援烏案 徐巧芯強調未涉機密

徐巧芯指外交部介入捷克政治 陳建仁直呼「無法理解」

徐巧芯公布援烏文件 綠黨團控洩密：共諜要失業了

相關新聞

脫口花蓮大地震是老天有眼 柯建銘道歉了

民進黨立院黨團總召柯建銘今於立院司法及法制委員會脫口說出「老天有眼發生大地震」，引爆爭議。對此，柯建銘下午舉行記者會，他...

柯建銘稱花蓮大地震是老天有眼 藍營炸鍋要求道歉

國民黨立法院黨團總召柯建銘今天在立法院法制委員會程序發言時提到，當初4月3日國民黨團要硬幹法案的時候，「老天有眼發生大地...

柯建銘語出驚人！花蓮大地震是老天有眼 要救台灣民主

立法院司法及法制委員會今審查民進黨團國會改革版本，在程序發言時，民進黨團總召柯建銘提到，他建議國民黨立委吳宗憲審查藍營國...

幕後／藍委突取消太平島考察 馬文君擬改至5月18日出發

立院外交國防委員會原本預劃於5月16日前往南沙群島太平島考察，據了解，國民黨總召傅崐萁一大早與馬文君商量希望延期，考量到5月17日國民黨要在院會闖關國會改革、0403震災重建條例、花東交通三法等，希望不要有變數。

外交部6點反擊徐巧芯 批徐涉洩機密將採法律行動

國民黨立委徐巧芯近日爆料，外交部援助烏克蘭專案透過第三方，將援助金額轉入烏克蘭，質疑外交部與捷克簽訂密約，有介入捷克內部...

賴清德引教宗「羊群味道」勉勵內閣 但誰才是綠營牧羊人的羊

準總統賴清德日前出席新政府「行動創新AI內閣」策勵營，引用天主教教宗方濟各的談話勉勵新內閣成員，指「最大的權力就是服務，牧羊人應該要有羊群的味道」，只要有施政都符合民意、切合民心，有民意當成後盾，他相信民進黨在立法院席次未過半就不再是問題。 然而誰才是賴清德、新閣員及民進黨人等牧羊人認可的「羊群」？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。