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交通部遭爆用小紅書宣傳觀光 民進黨：援引馬政府方式

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯（中）、葉元之（右）以及桃園市議員林濤（左）上午舉行「抗中保台都是假」記者會，批評交通部標案經營微博微信小紅書等大陸社群軟體。記者曾原信／攝影
國民黨立委徐巧芯（中）、葉元之（右）以及桃園市議員林濤（左）上午舉行「抗中保台都是假」記者會，批評交通部標案經營微博微信小紅書等大陸社群軟體。記者曾原信／攝影

國民黨立委徐巧芯今天踢爆，交通部觀光署標案「台灣觀光社群媒體」內容為營運微博微信小紅書，宣傳台灣旅遊。民進黨團幹事長吳思瑤表示，大陸禁用IG、FB，此標案是在中國推廣台灣旅遊，微博、微信可使用的方法，但數位部仍應檢視是否涉及資安。她也強調，該執行方式是援引2011年馬政府時期方式。

交通部觀光署上海辦事處標案「2024台灣觀光社群媒體（微博、微信、小紅書）委託營運」以145萬元預算，履約地點為中國大陸地區。徐巧芯上午召開記者會批評民進黨一面喊大陸社群媒體危險，卻一面經營微博、微信、小紅書，標案內容包含提高大陸旅遊市場對台灣旅遊市場的關注，「請問現在台灣跟大陸已經有旅遊了嗎？」

對此，吳思瑤表示，該標案是觀光署上海辦事處的標案，目的是在大陸行銷台灣旅遊觀光。她強調，現在政府是援引過去的標案執行方式，屬延續性作法，為了要推廣在中國行銷台灣旅遊觀光資訊，勢必要使用當地的善用、最有效益平台。

「這是援引馬時代的方式。」吳思瑤強調，馬英九執政時期，2011年開始就要求使用微博平台，2014年要求使用微信平台，現在政府只是沿用當時作法。

立委沈伯洋表示，依法公務機關不得使用任何有害資安產品，但數位發展部有其例外原則，是「必須要用」時可以使用；觀光署在那邊（中國大陸）有單位，可以符合例外原則，但使用仍是有限制的，數位部也要思考，「若真的要在那邊（中國大陸）宣傳，應符合是否涉及資安。

交通部 吳思瑤 小紅書 徐巧芯 微信 微博 社群媒體 觀光署

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