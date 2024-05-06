徐巧芯爆交通部為賺「紅錢」 用人民幣委外經營小紅書

國民黨立委徐巧芯今天說，民進黨政府最愛講抗中保台，堅稱微博、微信、小紅書都很危險，然而交通部觀光署上海辦事處的標案，竟然要委託這些社群軟體經營帳號，採購預算金額還用人民幣計算，前腳批評馬習二會、國民黨立委到大陸交流，後腳卻在對岸大賺紅錢，「又拿又要罵，有看過這種政府嗎？」

國民黨立委徐巧芯、葉元之、桃園市議員凌濤上午在立法院舉行「抗中保台是口號，賺人民幣才是王道？」記者會，徐巧芯指出，根據交通部觀光署上海辦事處的標案，名稱叫做「2024臺灣觀光社群媒體（微博、微信、小紅書）委託營運」，要做的就是社群帳號的委託營運。

徐巧芯說明，標案的預算金額是145萬9260元，公告日期為民國113年4月30日，政府部門一天到晚告訴大家，微博、微信、小紅書都很危險，甚至有民進黨立委說要禁用小紅書，結果交通部竟然開出標案，想要找人來幫忙經營小紅書，真的令所有人感到非常意外。

徐巧芯質疑，標案內容提及要充實社群媒體，包括微博、微信跟小紅書的內容，提高大陸對台灣旅遊市場的關注，「請問現在台灣跟大陸，已經有旅遊了嗎？」前腳馬習會、國民黨立委訪陸被罵個被死，後腳開始準備爭取兩岸旅遊，「又拿又要罵，有看過這種政府嗎？」

徐巧芯再指，標案的履約地點在大陸地區，1年內要完成所有公告事項，包括「個人遊台灣」的微博公眾號，每個月發布的原創貼文，總共不得少於15則，其中還要包含4支影片，還要做到日常互動、留言管理、訊息回覆及相關問題彙整等，難保不會成為台灣政府在中國大陸搞網軍，或者是變成政府攻擊政敵的工具。

徐巧芯認為，交通部要經營微博、微信跟小紅書，已經違反民進黨抗中保台的承諾，雖然表面上看起來是觀光，實際上可能成為變相的網軍，採購預算金額為人民幣33萬元，「我很少在台灣的採購案上面，看到用人民幣計算的，抗中保台是抗到要寫人民幣嗎？」

徐巧芯還說，民進黨政府過去都告訴大家，公務人員不能使用微博、微信跟小紅書，因為這些東西都是有違國安，「套一句現在大家很喜歡的話，你覺得我看起來很像沈伯洋嗎」，自己竟然要告訴那些抗中保台的人，交通部的標案已經在大陸開始收紅錢。

葉元之表示，政府每年都花非常多錢，想要行銷台灣的觀光到對岸，如果單從這些預算來看，感覺非常重視這件事情，而且為了吸引大陸觀光客來台，還不惜使用所謂不能使用、有資安問題的平台，國民黨立委到對岸交流，卻被民進黨立委批評為仰人鼻息，拜託不要說一套做一套，嘴巴上講抗中保台，實際上卻花這麼多錢。

凌濤則諷刺，民進黨口中是抗中保台，而生活卻是大賺人民幣，行政院長陳建仁還直接說，大陸社群媒體就是認知作戰的平台，國民黨立委到對岸交流是賣台，中央政府拚觀光就是愛台灣，呼籲民進黨立委擋下預算，否則過去講的認知作戰都是騙、都是假。