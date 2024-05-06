民進黨：國民黨對俄烏戰爭立場反覆 缺乏核心思想

傳國民黨辦晚宴邀俄羅斯外交官，引發歐美駐台代表抵制。民進黨國際部主任李問今天說，國民黨昨天又赴歐洲節活動，突襲式「關心」烏克蘭攤位，國民黨對於俄烏戰爭的態度反覆，「只會讓人覺得精神錯亂，凸顯其缺乏核心思想」。

李問今天透過臉書發文表示，最近新聞報導，國民黨邀請俄羅斯駐台人員參加外交餐敘，遭受到其他歐洲國家抗議抵制，後來又退回對俄羅斯的邀請，過程曲折離奇、反覆無常。

李問表示，昨天早上，國民黨主席朱立倫突襲帶著大批媒體跑去「歐洲節」活動，跑去烏克蘭團體的攤位。事實上，國民黨在今年2月，完全沒有派人參加烏克蘭戰爭兩週年的紀念遊行，平時也沒有對烏克蘭表達關注。國民黨立委徐巧芯甚至詆毀台灣外交部援助烏克蘭的計畫，無中生有，亂扯一通。

李問指出，正當國際社會譴責俄羅斯的侵略暴行，國民黨卻一再與威權國家糾纏不清。現在，因為受到歐洲國家批評，國民黨在沒有事先告知主辦人的情況下，突襲式「關心」烏克蘭攤位，只會讓人覺得精神錯亂，凸顯其缺乏核心思想。

李問表示，對民進黨來說，支持烏克蘭不會臨時抱佛腳。民進黨堅信台灣基於民主自由的理念，持續聲援烏克蘭，和烏克蘭團結站在一起。堅持反對威權，也堅定聲援受到無情侵略的民主夥伴。

他說，日前民進黨「堅韌之島」系列國際講座，副總統當選人蕭美琴親自出席致詞，表達堅定支持烏克蘭的態度。講座中邀請來自烏克蘭的青年團體經驗分享，希望創造更多烏克蘭與台灣之間的草根連結，深化雙方友誼。