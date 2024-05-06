民進黨版國會改革法案再被封殺 怒批藍白毀憲亂政破壞民主

立法院司法及法制委員會上午審查民進黨團國會改革法案，被有人數優勢的國民黨立委以表決方式通過散會動議，再度聯手封殺。民進黨團總召柯建銘表示，國民黨毀憲亂政、沒收國會，目的是在520前表決通過立法院職權行使法，最快517就可以表決，這也是為何國民黨立委暫緩去太平島，思維都在遂行破壞執政，破壞民主。

上午司委會審查法案包括議事規則修正草案、立法委員行為法。雖然民眾黨立委黃國昌未出席會議，最終國民黨團總召傅崐萁提散會動議，仍以贊成者6人、反對者5人表決通過，決議散會。民進黨團隨即召開記者會，譴責藍白合作沒收國會。

柯建銘表示，國會改革法案本應在委員會好好討論，卻再次看到國民黨煞費苦心沒收一切，「你可以沒收憲法、國會、行政權，但你沒收得了民意嗎？」他更譴責黃國昌在1月15日正副院長改選時第一個跳出來說要國會改革、加強利益衝突規範，如今卻神隱，根本就是藍白合作、狼狽為奸，「乾脆開個清單不准民進黨三長參加委員會好了？儘管放馬過來」。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，今天立法委員行為法處理國會反性騷條款、民進黨版議事規則處理強化秘密會議保密及防止洩密、以及涉密立委赴中應提前登載、事後報告，強化立委利益迴避原則，這些都是權責相符的改革方向，國民黨卻害怕進入逐條討論。

針對涉密立委赴中報備，民進黨團書記長莊瑞雄表示，國民黨以憲法保障言論自由、遷徙自由反對修法，但憲法23條談法律保留也有例外規定，「憲法可不是保障你危害國家安全、愛怎麼洩密怎麼洩密」，若國民黨認為不合理也可提出來討論，但國民黨卻一句話也不敢講。

鍾佳濱表示，如今相對多數的國民黨，就是要將立法委員言論免責權，擴及為「洩密免責權」。憲法有給當年的國民大會、立法院、監察院言論免責，但監察院早已對涉密人員有所規範，國民黨卻為了掩護立委徐巧芯，以憲法主張免責權方式，讓徐任意洩密及侵犯國家機密。

立委范雲稱，藍白聯手封殺國會me too條款，還稱「為何過去四年不做？這是法律技術疊床架屋掛一漏萬？是否有針對性？」但過去四年立院修了跟騷法、性平三法等九部法律，並發現立法院是性騷漏洞，me too事件後更發現國會性騷是嚴重問題，藍白聯手沒收，是想保護哪些特定利益嗎？

立委沈伯洋則批傅崐萁多次提出散會動議是因為不敢進入法律實質討論。他說，傅崐萁今天說「如果連立委都要受到審查，代表是手伸到立法院」，但立委報稅、辦護照，不是也要去國稅局、外交部，難道是國稅局、外交部的手也伸到立法院嗎？