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是否出席520正副總統就職？盧秀燕為一事還沒決定
花蓮403強震造成不少災情，行政院副院長鄭文燦赴花蓮討論災後復原，並進駐設置重建辦公室。台中市長盧秀燕也率女力縣市長聯盟在花蓮合體，攜手賑災。外界解讀「是不是跟中央互別苗頭？」
市長盧秀燕今天在豐原參加亞大附設豐原醫院動土典禮，她受訪表示，幫助花蓮不分中央跟地方，也不分黨派，所以鄭副院長以及她，還有一些女性縣市首長，分別過去關心救災或協助復建工作，這是很好的事情，希望不管中央還是地方都去關心或協助他們。
另被問到520總統就職典禮快到了，盧市長有沒有收到就職典禮及晚宴的邀請卡？盧秀燕表示，她很早就收到520總統就職典禮及晚上就職國宴的邀請，先收到的是主辦單位的口頭邀請，他們說實體邀請函會後送府上。
盧秀燕說，但因為總統就職當天，她要出席市議會總質詢備詢，所以到底有沒有辦法參加，可能還要跟議長、議會商量。
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