外交部6點反擊徐巧芯 批徐涉洩機密將採法律行動

國民黨立委徐巧芯近日爆料，外交部援助烏克蘭專案透過第三方，將援助金額轉入烏克蘭，質疑外交部與捷克簽訂密約，有介入捷克內部政治疑慮。外交部今舉行記者會提出6點聲明，強調一切公開透明，拒絕造謠抹黑；對於本此案涉及洩漏公務機密一事，將準備採取法律行動因應。

外交部發言人劉永健說明，援助烏克蘭是對抗威權擴張，以全球戰略的宏觀思維來看，中國、俄國威權主義擴張的態勢越來越明顯，如果烏克蘭在戰爭中落敗，等於是變相鼓勵威權國家擴張，俄國將繼續侵略其他國家，而中國更將肆無忌憚地在台海、南海、東海甚至是太平洋進行擴張，這也是為什麼全球民主陣營持續對烏克蘭進行援助。台灣身處抵抗威權擴張的前線，也希望能提供烏克蘭相關的協助。

劉永健表示，自從俄國入侵烏克蘭開始，政府和民間立刻展開人道救援工作，考量到台、烏之間並無正式官方關係，因此，主要援助計畫是透過鄰近烏克蘭的友好國家，例如捷克、波蘭、立陶宛、斯洛伐克來共同進行，並有一部分的計畫，則是與烏克蘭地方政府或非政府組織直接合作。

劉永健表示，烏俄戰爭仍在進行中，本身專注執行復原和重建的能量有限，中東歐國家與烏克蘭有長年的互動，對援助烏克蘭也較有經驗，能直接與烏克蘭官方接觸，我國與中東歐國家合作，對於我方的援助也更有保障，外交部也會特別注重監督相關計畫的執行。

此外，他說，藉由與友好國家的共同援助，烏克蘭也進一步強化我國與中東歐國家的合作經驗與實質關係，是三贏的合作模式，未來也將有助我國廠商打入烏克蘭戰後的重建市場。

劉永健表示，台灣與捷克合作援助烏克蘭公開透明、禁得起檢驗，相關預算也都經立法院審議通過，捷克政府相當重視與台灣的合作，甚至指派烏克蘭事務特使來台簽約，今年3月第二度訪台期間，也曾與媒體座談指出，台捷的援助是直接抵達烏東前線戰區，這是很多大型的人道組織所達不到的，台灣人民應該為此感到驕傲。

至於台灣與捷克所簽訂的合作備忘錄，劉永健說，外交部都有發布新聞稿說明大致合作的內容，我國外交處境特殊，與理念相近國家進一步合作就會遭到阻撓，甚至被破壞，這也是外交部以密件處理備忘錄文件的主因，但相關文件均依照法定程序送立法院備查，立法委員均可調閱，所謂的密約，根本無稽之談。

劉永健說，立法委員對於內容有疑問，外交部可派員說明，但不可直接在媒體面前公開機密文件，視國家機密於無物，外交部對於本案涉及洩漏公務機密一事，將準備採取法律行動因應。

外交部批評，徐巧芯臆測想像、穿鑿附會，刻意誤導外界，我與捷克合作援助烏克蘭至戰爭開始即持續討論，是現在進行式，徐巧芯刻意將此事和副總統當選人蕭美琴訪問捷克做不當連結，是刻意的誤導外界，外交部長吳釗燮在立法院備詢時清楚知道這點，並不隨之起舞。

外交部也提到，徐巧芯指控台捷合作計畫中，捷克政府指定的執行單位捷克衛生科技院CHTI是一間私人公司，並非事實，外界可上網查，該單位的網頁清楚說明CHTI是非營利組織，而且是與捷克的外交部、衛生部、內政部、工商部合作。

劉永健說，捷克政府近年來大力推動醫療外交，積極整合自身國內的醫療科技能力進行國際援助，兩國合作，反被我國民意代表抹黑成圖利特定政治金主。媒體追問消息來源，徐竟稱是打聽來的，這種臆測想像的說法，除了為自己博取聲量，轉移最近媒體關注焦點，如果傷害了台灣的聲譽，損及台灣與友好國家的關係，或是破壞對烏克蘭的援助，大家想想最後的受益者會是哪些國家？

劉永健也說，德不孤，必有鄰，台灣積極援助烏克蘭，烏克蘭人民也表態願意協助台灣一同對抗極權威脅。根據烏克蘭智庫新歐洲中心去年12月5日內部民調，首次將台灣議題列入問卷的調查。47.1%的受訪者認為，若中國對台動武，烏克蘭必須向台灣提供援助，顯示烏克蘭人民高度認同民主國家應在抵抗威權國家侵犯時相互支持，並對俄烏戰爭期間獲得的國際支持表達感激。

劉永健說，相關民調說明烏克蘭政府及人民對我國提供的各項援助計畫有感，我國透過直接或三方，以及多邊合作的援烏管道，已發揮一定成效。