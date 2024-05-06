幕後／藍委突取消太平島考察 馬文君擬改至5月18日出發

立院外交國防委員會原本預劃於5月16日前往南沙群島太平島考察，共包括副院長江啟臣等20位國民黨、民眾黨立委報名參加，民進黨立委還抨擊此行是「給自家人添亂」。據了解，國民黨總召傅崐萁一大早與馬文君商量希望延期，考量到5月17日國民黨要在院會闖關國會改革、0403震災重建條例、花東交通三法等，希望不要有變數。

馬文君表示，國民黨在立法院推動國會改革這麼久，真的不希望院會表決有任何萬一，若飛機回程時遇到天候不佳等因素，「一口氣有20個立委沒辦法回來，就麻煩大了」。

至於藍委會改何時再度登太平島考察？馬文君受訪表示，目前她傾向改到5月18日周六出發，考量到國防部已有所準備，不希望把時間拖太久，會在前一天5月17日立法院院會結束後，先南下屏東，隔日一大早搭乘C-130運輸機出發，這樣比較不影響立院運作，也可以彰顯立委捍衛國家領土主權的決心。

不過國民黨大動作宣示登太平島，突然在民進黨立委質疑後取消，也有外界質疑恐與美方壓力有關。據了解，立法院外交委員會確實在上週拜會美國在台協會AIT，三黨國防外交立委都有參加。馬文君表示，AIT與三黨立委溝通交流，會中並無談到太平島一事。