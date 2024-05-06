綠排審國會改革法案 藍提散會動議表決4連勝

立法院司法及法制委員會今天排審民進黨團等所提立法委員行為法等國會改革法案，藍綠經75分鐘左右的程序發言後，國民黨立委傅崐萁等人提出散會動議，並挾人數優勢下通過，綠營吞下4連敗。

立法院司法及法制委員會召委、民進黨立委鍾佳濱曾於4月18日、4月22日、4月25日擔任輪值召委，排審民進黨立法院黨團所提國會改革相關版本，但在國民黨立委提出散會動議並表決通過下，民進黨團版本未進入逐條審查階段。

鍾佳濱今天排審民進黨團等所提立法委員行為法及立法院議事規則部分條文修正草案，修法重點包括增訂立委不得有性騷擾或性別歧視言詞或行為，及周延立委及列席人員等參加秘密會議等規定。

會議開始時，國民黨立委羅智強程序發言提到，國民黨率先提出國會改革法案，之前民進黨團有很多指教並要求開公聽會，最後委員會開1場專題報告、3場公聽會；因此他建議，民進黨團認為溝通這麼重要，如果要審今天這些法案，應該要開1場專題報告、3場公聽會再來審查。

國民黨立委林思銘、翁曉玲也先後發言表示，這些案子涉及層面廣，應該要先開公聽會，聆聽各界意見後再來審查。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁提到，立法院再次上演潑糞大戰，執政黨立委要把自己閹割，他沒有意見，但請不要踐踏在野黨。

民進黨團總召柯建銘說，國民黨沒收民主、毀憲亂政，想要一路輾壓、闖關，想在5月17日院會三讀，不過國民黨這種計畫沒用，因為違憲就是違憲。

民進黨立委范雲指出，遺憾國民黨立委阻擾修法，不讓委員會進入實質討論。

會議主席鍾佳濱說，今天排審的法案有列為之前他主持的2場公聽會會議資料中。民進黨立委吳思瑤說，之前開的公聽會討論內容，有包含民進黨團國會改革法案版本。

藍綠立委程序發言75分鐘左右，傅崐萁等人提出散會動議，並舉手表決。在場的6位國民黨立委贊成、5位民進黨立委反對，通過散會動議。

柯建銘說，這是立法院的悲哀；鍾佳濱表示，8日會繼續排審民進黨團所提國會改革相關法案。