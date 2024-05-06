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童子賢揭與賴清德對話內幕 婉拒閣揆原因曝光

中央社／ 台北6日電

總統當選人賴清德先前傳出曾屬意代工廠和碩董事長童子賢接任閣揆，童子賢5日在財經節目透露相關過程，當初因為保護流浪動物議題與賴清德結緣，選舉結束後兩人見面談施政議題，賴清德突然邀請接任閣揆，他經過24小時思考，決定繼續留在產業努力。

童子賢接受財信傳媒董事長謝金河主持的「數字台灣」節目專訪，5日晚間播出。童子賢說，賴清德在擔任台南市長到行政院長時，曾與他有些互動，一開始與保護流浪貓狗有關；童子賢很訝異直轄市長會有那麼好的流浪動物保護政策。

童子賢說，賴清德當選後，嘗試邀請產業界人士參與內閣，他與賴清德在選舉結束後隔幾天見面15分鐘，聊了施政百日或施政一年內，哪些是需要關注的重要議題。

童子賢透露，兩人聊了15分鐘後，賴清德突然話鋒一轉說，「剛才這幾個議題，能不能就請你親自來執行」，自己當場「愣了3秒鐘」，還沒有回過神來，脫口而出問什麼意思，賴清德就提出接任閣揆的邀請。

童子賢沉吟一下回覆，自己不怕面對挑戰，也不怕面對質詢或政策辯論，台灣既然是民主社會就容許公開討論，但他的家人恐怕會不習慣，壓力會很沉重。

經過24小時的緩衝思考期後，兩人再度見面，童子賢向賴清德表示，「這一方面有難度」。童子賢說，台灣不管在產官學、政府或產業面都可以努力，「我就決定繼續留在產業努力好了」。

流浪動物 賴清德

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