徐巧芯指外交部介入捷克政治 陳建仁直呼「無法理解」

國民黨籍立委徐巧芯指控外交部藉由援助烏克蘭間接影響捷克政黨政治，行政院長陳建仁認為此舉影響我國外交推動，也感到遺憾，並直呼「無法理解」。

立委徐巧芯日前指控外交部與捷克簽定「有關建立促進烏克蘭重建初級醫療照護能量夥伴關係瞭解備忘錄」是密約，更認為執政黨藉由此事間接介入捷克政黨政治，要求對烏克蘭進行人道援助應該要公開透明。此事被執政黨認為是洩露外交機密，打擊台灣友邦。

對此，行政院長陳建仁表示，外交部已經有對外說明，外交密件都有送往立法院備查，立委只要想調查都可以調閱相關文件。院長強調台灣外交處境相當艱難，為避免第三方干擾，破壞了我國在外交上的努力，需要比較好的維護。

陳院長覺得立委徐巧芯本身就是國防外交委員會的委員，相當清楚這些資料他們都可以調閱，甚至必要時可以請相關部會加以說明。並認為徐委員公開密件，並捏造不實消息，對於捍衛我國國際外交以及主權有很大的傷害，直呼「令人無法理解，也不應該」。

行政院長陳建仁呼籲，不分朝野，不論立委還是社會各界，都應該一起努力與理念相同的自由民主國家，來發展我國的對外關係，並對國際社會有所貢獻，對於徐巧芯這樣有害我國外交推動的行為，感到遺憾。