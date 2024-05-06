徐巧芯公布援烏文件 綠黨團控洩密：共諜要失業了

國民黨立委徐巧芯昨天拿出文件指控外交部與捷克合作援助烏克蘭的計畫有弊，民進黨立院黨團今天召開記者會反擊，批徐巧芯是「假揭弊、真洩密」，指徐巧芯公開外交部核定的秘密文件，恐違反刑法132條，更批評說徐巧芯這樣公開國家機密，「共諜要失業了吧？」

民進黨團今舉行「抹黑民主援烏 當自家詐騙遮羞布」記者會，針對徐巧芯指控「促進烏克蘭重建初級醫療照護能量夥伴關係」，是台捷雙方簽訂密約，並影射圖利「捷克衛生科技院」（CHTI）、間接介入捷克當地政黨政治等，民進黨立委洪申翰說，徐巧芯不但沒有揭露什麼弊端，公布的文件實為外交部核定的秘密文件。

洪申翰指出，每一間立委辦公室都有收到徐巧芯對外公布的文件，是外交部提供給立法院備查的文件，但沒有立委違法公開。他認為，徐巧芯若有疑慮，應該要求召開機密會議來做詢答，但現在她不但公開了價格、姓名，和時間，已涉及觸犯法律問題。

民進黨立委王定宇則說，一般針對機密文件有疑慮，可以安排機密會議、詢答，也可以請外交部私下說明，如今徐巧芯把執行的單位、金額等資訊公布，「你以為中共不會對他們施壓嗎？」

他強調，機密文件給立委不是拿來衝流量，也不是讓她轉移話題的，況且徐巧芯單純是用打聽、臆測的來推論中間有弊端，根本沒有證據，已實質傷害到我國的外交。他更批評，有這樣的立委，「共諜要失業了吧？」

民進黨團認為，徐巧芯的行為疑似已觸犯刑法132條，「公務員洩漏或交付關於中華民國國防以外應秘密之文書、圖畫、消息或物品者，處三年以下有期徒刑。」