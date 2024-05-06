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千萬美元援烏克蘭 藍委疑「誰吃到肥肉」

聯合報／ 記者張睿廷陳熙文／台北報導
國民黨立委徐巧芯。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委徐巧芯。圖／聯合報系資料照片

外交部與國外簽訂援助基金受矚目。國民黨立委徐巧芯昨指出，外交部與捷克政府簽一筆一千萬美元援助烏克蘭專案基金，指定醫材供應商「捷克衛生科技院」（ＣＨＴＩ）執行計畫，其中三、四百萬美元購買台灣器材，密件卻沒寫明是否為公開招標，試問，政府想讓那些廠商得標？吃到這塊肥肉？

外交部回應，該備忘錄依法行文立法院備查，一切依法辦理；外交部並批評有政治人物短視近利，一味圖謀網路政治聲量，顛倒黑白，操弄是非。

徐巧芯說，她數天前質詢外交部長吳釗燮，詢問我國援助烏克蘭的計畫總額多少？如何協助？是否直接投入烏克蘭，得到的答案卻是否定的。目前方式均是透過第三方國家，包含捷克、立陶宛、波蘭等，簽訂專約，再將物資或者款項轉往烏克蘭；這樣使經費難以監督，最終究竟有多少進到烏克蘭，作為實際最終援助費用。

徐巧芯質疑，協助轉進經費或物資的簽署專案，極有可能牽涉他國內政，因為對方在自身國家也會有執政或在野的政黨立場；協助烏克蘭原本是美意，但目前做法，這些專案容易淪於與他國政黨政治打關係的籌碼，變相經營民進黨政府自身的關係。

她說，我國與捷克簽了一筆協助烏克蘭的專案，名稱是「促進烏克蘭重建初級醫療照護能量夥伴關係」，花費高達一千萬美元，指定捷克衛生科技院執行計畫，其中三百萬至四百萬美元採購台灣醫材。文件提及，我國於二○二四年初將三百萬美元撥至指定帳戶，二○二五年、二○二六年將繼續撥款。該帳戶為「Czech Health Technology Institute,Z.S.」，也就是進入捷克衛生科技院這家公司，公司負責人Petr Foit是捷克當地醫材供應商，生意做得大，曾與捷克官員一同來台，本來在捷克就有特定政治傾向。Petr Foit與在地國會議員政商關係非常密切。外交部簽訂了密約，是否間接介入捷克的在地政黨政治？

外交部表示，台捷是理念相近國家，相互扶持，在烏克蘭遭受俄羅斯侵略時也決定共同合作援烏，雙方代表處在去年十二月一日簽署「有關建立促進烏克蘭重建初級醫療照護能量夥伴關係瞭解備忘錄」，依據該備忘錄，雙方議定在三年中合作協助烏國重建初級醫療照護能量；由捷克政府指定捷克衛生科技院擔任執行機構來執行援款，協助烏克蘭東部地區醫院重建受戰火影響的初級醫療照護能量，同時受雙方代表處的共同監督；該備忘錄中載明，我國捐款中，百分之卅至四十應用於向台灣製造商採購，以促進兩國醫材產業的商業合作。

吳釗燮 外交部 徐巧芯 捷克 烏克蘭

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