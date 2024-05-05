快訊

警界史上第一人！總統外衛室主任人選揭曉 警政署科長陳金藤出任

雙北擬推「純公車族吃到飽月票」 議員推算：低於500元才有誘因

葉丙成任教育部新政次 教團：應先認識「這件事」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遭質疑為賴皮寮解套 國土署：通案處理全國廢礦區居住權

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
內政部國土署以比照泰雅原住民族特定區計畫，處理準總統賴清德萬里老家用地爭議，國土署表示，這次檢討是通案處理全國廢礦礦業用地回復居住權。本報資料照片
內政部國土署以比照泰雅原住民族特定區計畫，處理準總統賴清德萬里老家用地爭議，國土署表示，這次檢討是通案處理全國廢礦礦業用地回復居住權。本報資料照片

內政部國土署以比照泰雅原住民族特定區計畫，處理準總統賴清德萬里老家用地爭議，遭質疑是獨厚「賴皮寮」。國土署今天表示，這次檢討是通案處理全國廢礦礦業用地回復居住權，共分布於新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣及南投縣等6縣市、約343公頃，並非只針對個案。

針對外界質疑廢礦區既非原鄉，也非原住民，為何比照「北泰雅原住民族特定區域計畫」。國土署指出，廢礦區只是參採該特定區域計畫對於建築物範圍認定的時間點，因無論是原住民族土地或廢礦區檢討，都是為了保障民眾既有居住權益，因此採用相同的認定時間，和計畫對象是否為原住民無關。

此外，對於瑞芳水湳洞、金瓜石地區的問題，國土署說，新北市政府一再用錯誤資訊引發民眾疑慮，因水金地區範圍完整、面積約303公頃，現況使用樣態眾多，主要為遊憩、餐廳、民宿營利用途，與這次廢礦區檢討主要保障居住權之本質不同，應由新北市政府考量水金地區整體發展需求，研擬空間計畫，以引導土地適性利用，實質解決當地觀光產業發展需求。國土署已於111年補助新北市政府辦理瑞芳區鄉村地區整體規畫作業，但市府並未將該議題納入處理。

國土署指出，礦區建物是因在廢礦時政府未能即時將分區進行更正，造成民眾喪失合法房屋權益，與過去違建概念不同，國土署已依據區域計畫法相關規定，和經濟部地礦中心共同提出通案處理原則，請有類此情形的縣市政府依規定辦理檢討作業，國土署將適時提供必要協助。

賴清德 賴皮寮 違建

延伸閱讀

廢礦區居住權 謝國樑：樂見中央地方有統一作法

賴皮寮效應？礦區住民：土地解編應全台一致…不應獨厚「賴總統」

「賴皮寮」樹下竟煮火鍋…門外增監視器、欄杆 居民：盼早有解方

賴皮寮解套？礦業用地比照泰雅原民特定區就地合法

相關新聞

千萬美金誰受惠？台捷密約首曝光 徐巧芯質疑外交部「干預他國內政」

國民黨立委徐巧芯今天下午拿出公文指出，外交部與捷克衛生科技院（CHTI）簽訂一筆1000萬美金的合約，要援助烏克蘭，但在...

新內閣公布政務次長人選 張廖萬堅、林靜儀入列

民進黨今公布新內閣政務次長人選，其中有11位次長留任，有兩位前立委出任次長，包括前立委張廖萬堅出任教育部政務次長，以及前...

國昌學侯／布局2026 黃國昌高度「尊侯」 大讚侯友宜城市治理值得學習

布局2026新北市長，民眾黨立委黃國昌緊跟新北市長侯友宜，積極參與「行動治理」座談會，盼直接與各地里長接觸，企圖從藍綠長...

接任衛福部次長 林靜儀：延續「任務必勝」的成績

民進黨今公布新內閣政務次長人選，衛生福利部政務次長由前立法委員林靜儀接掌。

將任教育部政務次長 張廖萬堅：將為台灣教育全力以赴

新內閣名單出爐，前立委張廖萬堅將出任教育部政務次長。張廖萬堅表示，感謝中央對他專業的肯定與支持，未來不論是在高教、國教及...

遭質疑為賴皮寮解套 國土署：通案處理全國廢礦區居住權

內政部國土署以比照泰雅原住民族特定區計畫，處理準總統賴清德萬里老家用地爭議，遭質疑是獨厚「賴皮寮」。國土署今天表示，這次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。