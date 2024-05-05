與中央較勁？盧秀燕送暖花蓮「時機巧合」引聯想 地方人士這麼看

台中市長盧秀燕上任後，號召藍營女性縣市首長組成「女力聯盟」，除了平時交流，近來也加強串聯互挺城市行銷，這次花蓮有難，盧秀燕登高一呼，號召眾家姐妹一同送暖，外界認為盧接著鄭文燦而來，並非刻意較勁，而是真心幫助花蓮，但另一方面，盧藉此累積政治能量，對未來要更上層樓一定有幫助。

藍營「女力聯盟」在盧秀燕第一任台中市長時成立，每年各縣市互相作東交流，盧秀燕就曾於2019年受花蓮縣長徐榛蔚邀請，與其他幾個縣市女性主管來到七星潭，一起用七塊石頭疊成愛心形狀，象徵要用堅強女力及暖實力，把愛疊起來。

上月花蓮發生規模7.2大震，不只房屋震損災戶多，也因為遊人卻步，觀光旅遊淪為「慘業」，重建工程千頭萬緒且需要非常多資源，徐榛蔚致電眾家姐妹求救，盧秀燕展現老大姐風範，號召「女力聯盟」站出來相挺，今天合體送暖。

只是，行政院副院長鄭文燦昨天才率部會人員到花蓮開會，盧秀燕今天就到花蓮展現溫情，時機有些巧合，給予外界不少想像空間。盧秀燕本人和花蓮縣政府則都澄清，絕對不是刻意安排，甚且盧秀燕的行程安排還早於行政院的聯席會。

無黨籍縣議員魏嘉賢認為，這個時間點應該是湊巧，不管是盧秀燕、鄭文燦、韓國瑜、柯文哲等有能量的政治人物，若願意用他的影響力來幫助花蓮，對花蓮都是好事，這樣的能量累積下去，也會擴大自己的影響力。