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與中央較勁？盧秀燕送暖花蓮「時機巧合」引聯想 地方人士這麼看

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣長徐榛蔚（中）向台中市長盧秀燕（左），與宜蘭縣長林姿妙等藍營女性縣市首長，介紹花蓮農特產品。記者王燕華／攝影
花蓮縣長徐榛蔚（中）向台中市長盧秀燕（左），與宜蘭縣長林姿妙等藍營女性縣市首長，介紹花蓮農特產品。記者王燕華／攝影

台中市長盧秀燕上任後，號召藍營女性縣市首長組成「女力聯盟」，除了平時交流，近來也加強串聯互挺城市行銷，這次花蓮有難，盧秀燕登高一呼，號召眾家姐妹一同送暖，外界認為盧接著鄭文燦而來，並非刻意較勁，而是真心幫助花蓮，但另一方面，盧藉此累積政治能量，對未來要更上層樓一定有幫助。

藍營「女力聯盟」在盧秀燕第一任台中市長時成立，每年各縣市互相作東交流，盧秀燕就曾於2019年受花蓮縣長徐榛蔚邀請，與其他幾個縣市女性主管來到七星潭，一起用七塊石頭疊成愛心形狀，象徵要用堅強女力及暖實力，把愛疊起來。

上月花蓮發生規模7.2大震，不只房屋震損災戶多，也因為遊人卻步，觀光旅遊淪為「慘業」，重建工程千頭萬緒且需要非常多資源，徐榛蔚致電眾家姐妹求救，盧秀燕展現老大姐風範，號召「女力聯盟」站出來相挺，今天合體送暖。

只是，行政院副院長鄭文燦昨天才率部會人員到花蓮開會，盧秀燕今天就到花蓮展現溫情，時機有些巧合，給予外界不少想像空間。盧秀燕本人和花蓮縣政府則都澄清，絕對不是刻意安排，甚且盧秀燕的行程安排還早於行政院的聯席會。

無黨籍縣議員魏嘉賢認為，這個時間點應該是湊巧，不管是盧秀燕、鄭文燦、韓國瑜、柯文哲等有能量的政治人物，若願意用他的影響力來幫助花蓮，對花蓮都是好事，這樣的能量累積下去，也會擴大自己的影響力。

民進黨縣議員胡仁順也認為這是兩回事。他說，政院拍板災後重建方案，副院長鄭文燦第一時間率隊到花蓮縣府來說明，與縣府各局處對接，安定災民的心，而盧秀燕也是來幫助花蓮。他說，任何人來花蓮捐款、捐物資或作任何幫助花蓮重建、復甦，都是好事，應該理性看待。

台中市長盧秀燕（左）登高一呼，號召藍營女力首長送暖，讓花蓮縣長徐榛蔚感動掉淚。記者王燕華／攝影
台中市長盧秀燕（左）登高一呼，號召藍營女力首長送暖，讓花蓮縣長徐榛蔚感動掉淚。記者王燕華／攝影
台中市長盧秀燕（左四）今天帶來各宮廟捐贈的1986萬元善款，還將有100團來花蓮旅遊。對於接著鄭文燦來花蓮，她說「時間早就約好了」，並非刻意安排。記者王燕華／攝影
台中市長盧秀燕（左四）今天帶來各宮廟捐贈的1986萬元善款，還將有100團來花蓮旅遊。對於接著鄭文燦來花蓮，她說「時間早就約好了」，並非刻意安排。記者王燕華／攝影

徐榛蔚 盧秀燕 花蓮 鄭文燦

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