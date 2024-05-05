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大內侍衛好複雜？ 「侍衛室警衛主任」不是「警衛室主任」

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
競選期間的賴清德掃街拜票，乘坐特勤中心安排的防彈玻璃座車。圖／聯合報系資料照片
競選期間的賴清德掃街拜票，乘坐特勤中心安排的防彈玻璃座車。圖／聯合報系資料照片

隨著五二〇就職日將屆，賴政府的人事安排逐一曝光。媒體披露，現任警政署公關室公關科長陳金藤，預計將接任總統府侍衛室警衛主任。他將是扁政府的吳振吉、謝芬芬之後，第三位從警政系統調入總統府，擔任此職務的警官。馬、蔡兩任政府，此職務均由特勤體系的「科班」少將擔任。

「總統府侍衛室警衛主任」與「總統官邸警衛室主任」名稱接近，外界常混為一談，其實是不同職務。侍衛室是總統府下轄一級單位，正副侍衛長分別為中將、少將，另有兩位少將「警衛主任」。兩人常因負責業務不同，被稱「內衛主任」或「外衛主任」，其實頭銜一樣。

現任正副總統，以及還在禮遇範圍內的卸任元首，都有專屬的官邸警衛室，例如馬英九的「中興」、蔡英文的「永和」、陳建仁的「平安」、賴清德的「萬里」等。警衛室屬於任務編組，不是正式編制，各警衛室之下的人員，如果是軍職，編制在總統府侍衛室；若為警職，則在警政署第一警官大隊，借調至總統府；總統警衛室主任多由副侍衛長兼任。

「特種勤務中心」隸屬國安局，由局長兼任指揮官，總統府侍衛長兼任副指揮官，另設一位專職副指揮官負責日常業務。特勤中心負責所有特勤人員的訓練、考核，正副總統外出時，則擔任維安勤務總指揮。若是較敏感的非公開行程，為減少走漏消息機會，侍衛長可利用身兼特勤中心副指揮官的身分，直接指揮維安作業，不必交給特勤中心。總統出訪海外，也由必定隨行的侍衛長規劃維安，不由特勤中心負責。

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