與鄭文燦前、後腳訪花蓮別苗頭？盧秀燕：早約好了

台中市長盧秀燕今天率三位藍營女縣市長送愛到花蓮，不只捐款，還將協助把「人帶進來、貨賣出去」。不過，行政院副院長鄭文燦昨天才到花蓮開會討論震災方案，盧秀燕今天就來，讓外界覺得時機似乎「太湊巧」，是不是與中央互別苗頭？盧秀燕澄清「早就約好了」。

鄭文燦昨天帶行政院各部會到花蓮就震後各項重建方案討論對接窗口，縣府提出的幾項訴求，包括強拆重建戶每坪24萬一坪換一坪，未獲得具體回應；今天藍營姐妹縣市大力相助，讓花蓮縣長徐榛蔚備感溫暖，致詞時數度哽咽落淚。

國民黨女性縣市首長組成「女力聯盟」，平日交流密切，震災過後，徐榛蔚打電話向姐妹淘求助，獲得熱情回應。盧秀燕和嘉義市長黃敏惠、宜蘭縣長林姿妙、台東縣長饒慶鈴今天與徐榛蔚合體齊喊「花蓮加油」，帶來各縣市的善款，也提出幫助花蓮重建的各項作法，

盧秀燕說，25年前台中發生921大地震，造成千餘人死亡，當時受到花蓮縣在內的各縣市幫忙，這次要來報恩，市內多個宮廟捐款共1986萬元，還會有100團到花蓮旅遊，她受到五月要將到花蓮辦演唱會的啟發，邀請紙風車到花蓮至少演出兩場，撫慰受災心靈，盧說，這只是第一波，後續各縣市還會持續幫忙。

對於與鄭文燦前後腳訪花蓮，盧說早就約好了；花蓮縣府也表示，盧市長訪花蓮是兩個星期前就安排，行政院則是前幾天才通知。

「同島一命」嘉義市長黃敏惠說，市內宮廟踴躍捐出615萬元，還有10團會到花蓮旅遊；林姿妙震後第一時間致電徐榛蔚關切，在蘇花公路因落石中斷時，即時提供醫療救護協助，宜蘭縣內多個企業、團體捐款，林姿妙也捐出20萬元薪水助災區。

台東縣雖然也受地震影響旅遊，大方分享資源。縣長饒慶鈴說，將在熱氣球等各項大小型活動，安排攤位讓花蓮農特產品進駐展售，台東市公所也將安排10梯次公務行程到花蓮。

姐妹縣市帶來溫暖，徐榛蔚致詞時數度哽咽落淚，感動說「路會斷，但愛會進來」，花蓮重建之路很漫長，感謝每個協助的人。