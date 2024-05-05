徐巧芯指台捷援烏簽密約 外交部：憑空捏造

國民黨立委徐巧芯指台捷「促進烏克蘭重建初級醫療照護能量夥伴關係」為簽訂密約；外交部今天表示，備忘錄簽署後依規定行文立法院備查，依法辦理；徐巧芯憑空捏造影射圖利私部門，推理邏輯的荒謬令人匪夷所思。

外交部發布新聞稿表示，台捷是理念相近國家，相互扶持，在烏克蘭遭受俄羅斯侵略時也決定共同合作援烏。雙方去年12月1日簽署了「有關建立促進烏克蘭重建初級醫療照護能量夥伴關係瞭解備忘錄」。

外交部指出，依據該備忘錄，雙方議定在3年中合作協助烏國重建初級醫療照護能量；由捷克政府指定捷克衛生科技院擔任執行機構執行援款，協助烏克蘭東部地區醫院重建受戰火影響的初級醫療照護能量，同時受雙方代表處的共同監督；該備忘錄中載明，台灣捐款中30%至40%應用於向台灣製造商採購，以促進兩國醫材產業的商業合作。

此外，外交部表示，在備忘錄簽署後依據「條約締結法」規定行文立法院備查，一切依法辦理，也公開對外發布新聞稿，但卻被徐巧芯憑空捏造並誣指為密約，影射圖利私部門，其推理邏輯的荒謬令人匪夷所思。

外交部指出，對政治人物圖謀網路政治聲量打擊前線外交人員士氣，更嚴重的是抹黑理念相同民主夥伴國家，破壞台灣國際形象的手段予以強烈譴責。