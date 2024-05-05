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綠酸民眾黨519上街頭不如待冷氣房 黃國昌：民進黨大官才在飯店吹冷氣
準賴清德即將520就職，民眾黨規畫519在民進黨中央黨部前的北平東路封街集會，民進黨政策會執行長王義川卻酸，民眾黨若說重複的話，待在冷氣房講就好。民眾黨立委黃國昌今天表示，過去8年蔡英文政府做了非常多承諾都跳票，讓人民非常失望，她的任期即將結束，有必要把對蔡政府過去對人民跳票的承諾，導致年輕世代、一般台灣民眾生活所遭遇到痛苦，「要把帳算清楚 」。
民眾黨主席柯文哲將舉行記者會說明活動細節，黃國昌今說，台灣民主走到今天，民進黨早就喪失當初創黨跟台灣人民一起理念跟價值，有必要從草根開始，重新啟動台灣進一步的民主改革。
黃國昌更說，大家對躲在冷氣房印象最深刻的事情，就是去年7月16日，有這麼多台灣民眾、年輕人要求居住正義、要求司法改革，民進黨不僅在這兩個價值全面跳票，當天更沒有一個人趕到凱道上回應人民訴求，民進黨大官反而躲在圓山大飯店吹冷氣，蔡英文總統還嫌冷氣太冷，「到底是誰躲在冷氣房吹冷氣？」當初穿草鞋的民進黨早就不見了，現在有的是跟黑金、貪腐、權貴等詞彙綁在一起。
民眾黨新北市議員陳世軒也說，不但沒有看見蔡英文過去8年說的「謙卑謙卑再謙卑」，反倒是準總統賴清德還沒就職，就已經看見民進黨的傲慢；民眾黨不怕淋雨，不怕曬太陽，要用汗水展現改革決心，請問賴清德要繼續放任政策會執行長躲在冷氣房說風涼話嗎？
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