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未報名登太平島 陳永康：支持國民黨團立場維護主權

中央社／ 台北5日電

海軍出身的國民黨立委陳永康未報名考察太平島，引發討論。民進黨團幹事長吳思瑤今天表示，藍白立委登太平島是替中國長威風，給自家政府添亂，所幸國民黨內仍有人具有良知。

陳永康辦公室指出，立委視察太平島當週，陳永康另有行程，不克參加視察，但陳永康絕對支持國民黨團立場，後續會在以國際法為依歸前提下，持續關注並要求政府維護國家主權。

立法院外交及國防委員會召委、國民黨立委馬文君16日將帶隊前往太平島考察，包含國民黨、民住黨共20名立委參與，但具國防專業的國民黨立委陳永康未報名，引發討論。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天透過影片表示，藍白立委準備要登太平島，但這一團與國民黨立法院黨團總召傅崐萁的赴中團一樣，都是替中國長威風，給自家政府添亂，甚至還越揪越大團。

吳思瑤說，台灣在複雜的地緣政治應是和平捍衛者，藍白立委登太平島這一團卻是麻煩製造者，所幸國民黨內仍有人具有良知，具備國防專業的陳永康沒有同行，拒絕為這樣行程背書。

民進黨立委王定宇則指出，台灣擁有太平島主權無庸置疑，南海國際局勢複雜，民主夥伴與中共都在南海聯合軍演，藍白立委登太平島應該三思，考察應適度延後並選擇有利時機。

陳永康辦公室透過媒體群組發布聲明指出，陳永康於軍職期間，為維護中華民國南海主權，親自策畫與執行南沙太平島防衛計畫，並數次登島視察相關防務。陳永康卸任公職後，亦曾親赴海牙，瞭解國際仲裁實際運作。

陳永康辦公室表示，陳永康現為國民黨智庫國防事務召集人，立委視察太平島當週，適逢中央黨部發表「國家安全戰略法」，因此不克參加視察行程。本次外交及國防委員會視察太平島，陳永康絕對支持國民黨團立場，後續會在以國際法為依歸前提下，持續關注並要求政府維護國家主權。

國民黨團副書記長王鴻薇則指出，前總統陳水扁、馬英九在任內都曾登上太平島視察，宣示主權，即將卸任的總統蔡英文卻在任內未登島，蔡總統不去，立委當然要登島宣示主權，並關心島上整個的軍事相關工程。

王鴻薇表示，現有民進黨立委一直批評，南海局勢緊張，藍白立委不應登島，這到底是怎麼樣的奇怪邏輯。中國跟菲律賓正因為海域問題吵架，但這關中華民國什麼事情，難道因為中菲吵架，中華民國就無法宣誓主權嗎，民進黨口口聲聲要捍衛主權，原來全是打假球。

國民黨 太平島

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