張廖萬堅、林靜儀入新內閣 地方讚張廖、藍綠對林評價兩極

新內閣名單出爐，前立委張廖萬堅、林靜儀，但都將出任教育部、衛福部擔任政務次長。

國民黨立委廖偉翔表示，林靜儀過去言論爭議不斷，適任性有待考驗；張廖萬堅過去被稱作「教育立委」，地方服務有口皆碑，算多一位「好戰友」。民進黨台中市黨部主委李天生則表示，張廖、林二人分別在教育、醫療上都有專業，是「適才適任」，繼續提供專業服務。

張廖萬堅過去以「教育立委」著稱，在地方服務扎實，即便敗選後，仍有不少民眾、教育界人士找張廖萬堅協助，包含預算爭取等問題，張廖每周四仍固定會在服務處，持續服務地方，過去曾爭取預算建設的學校，在新建設落成後的啟用典禮，也會邀他參與，好人緣可見一般。

廖偉翔今年在西屯、南屯區挑戰張廖萬堅成功，成功當選，但面對張廖出任教育部政務次長，他說，張廖萬堅過去以「教育立委」的形象聞名，對當地學校貢獻甚廣，在地方亦是有口皆碑，張廖相當了解教育體系的需求，未來一定會加倍照顧台中，照顧曾經服務過的西南屯鄉親。

林靜儀本身是中山醫學大學附設醫院醫師，曾任民進黨不分區立委，卸任後回歸醫界，2022年代表民進黨參與中二選區補選，成功當選，2024年連任失利，敗給國民黨籍立委顏寬恒，今將入閣，到衛福部擔任政務次長。

廖偉翔則表示，林靜儀過去負面言行、爭議不斷，疫情間發生「疫苗慌」，林靜儀無視政府採購疫苗不力，更脫口「不要嘴巴一直吵」，指著人民鼻子教訓人民，如今入閣，其適任性令人懷疑。

「兩人都是專業考量，適才適任。」李天生說，張廖萬堅在教育界的認真度、熟悉度，地方服務的完整度與效率，大家有口皆碑，能到教育部擔任政務次長，專業屬性無需質疑；林靜儀本身就是醫師，第一線在醫院看診多年，最熟悉台灣醫療環境、系統的狀況，出任衛福部政務次長，更是專業考量。