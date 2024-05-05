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國昌學侯／蘇巧慧酸黃國昌：凡走過必留痕跡 民眾希望選始終如一的人

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
民進黨立委蘇巧慧今出席「牽阿母ㄟ手－樹林區慶祝母親節感恩音樂會」，並接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
民進黨立委蘇巧慧今出席「牽阿母ㄟ手－樹林區慶祝母親節感恩音樂會」，並接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影

民眾黨立委黃國昌積極布局2026新北市長，甚至學習新北市長侯友宜行動治理模式。被視為熱門人選的民進黨立委蘇巧慧今天表示，凡走過必留下痕跡，大家也都在檢驗，民眾選人一定是要選始終如一且真誠的人；且民眾黨現在立院站在不顧台灣國安的一方，民進黨會想更多方法繼續守護台灣。

蘇巧慧及黃國昌今分別在樹林及蘆洲參加母親節活動發放康乃馨，兩人交鋒受關注。蘇巧慧今說，大家想要一起關心新北都是好事，不分黨派，但「凡做過的事情、走過的路都會留下痕跡」，大家也都在看，這些痕跡會受大家檢驗，相信民眾不管是選民代、地方首長或交朋友，都希望選個始終如一的人、比較真誠的人。

蘇巧慧也說，3日看到立法院投票現場，竟然是由民眾黨提出異議，把國安法案退回程序委員會，讓大家沒有辦法進入委員會實質討論，令人錯愕，民眾黨怎麼站在不顧台灣國安的這一方？現在國民黨及民眾黨合計席次比民進黨多，雖然遺憾，但民進黨團會想更多方法，希望在立院盡職責，繼續守護台灣。

民進黨立委張宏陸說，民眾黨過去到現在一直為人所詬病的，就是沒有地方組織，現在願意走出來，不是只在網路世界，確實會有一定效果。不過，黃國昌透過活動出席，接觸到的里長都是露臉性質，要在那種場合交流，是不會有感情的，還是需要很長一段時間，「就像男女感情，自己也要放感情，不是秀一下，就會有效果」。

民進黨立委蘇巧慧今出席「牽阿母ㄟ手－樹林區慶祝母親節感恩音樂會」，在樹林文林國小演藝廳發送康乃馨。記者李成蔭／攝影
民進黨立委蘇巧慧今出席「牽阿母ㄟ手－樹林區慶祝母親節感恩音樂會」，在樹林文林國小演藝廳發送康乃馨。記者李成蔭／攝影

民眾黨 蘇巧慧

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