國昌學侯／蘇巧慧酸黃國昌：凡走過必留痕跡 民眾希望選始終如一的人

民眾黨立委黃國昌積極布局2026新北市長，甚至學習新北市長侯友宜行動治理模式。被視為熱門人選的民進黨立委蘇巧慧今天表示，凡走過必留下痕跡，大家也都在檢驗，民眾選人一定是要選始終如一且真誠的人；且民眾黨現在立院站在不顧台灣國安的一方，民進黨會想更多方法繼續守護台灣。

蘇巧慧及黃國昌今分別在樹林及蘆洲參加母親節活動發放康乃馨，兩人交鋒受關注。蘇巧慧今說，大家想要一起關心新北都是好事，不分黨派，但「凡做過的事情、走過的路都會留下痕跡」，大家也都在看，這些痕跡會受大家檢驗，相信民眾不管是選民代、地方首長或交朋友，都希望選個始終如一的人、比較真誠的人。

蘇巧慧也說，3日看到立法院投票現場，竟然是由民眾黨提出異議，把國安法案退回程序委員會，讓大家沒有辦法進入委員會實質討論，令人錯愕，民眾黨怎麼站在不顧台灣國安的這一方？現在國民黨及民眾黨合計席次比民進黨多，雖然遺憾，但民進黨團會想更多方法，希望在立院盡職責，繼續守護台灣。